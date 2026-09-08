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Internaron a Chiche Gelblung por problemas respiratorios

El conductor Chiche Gelblung fue nuevamente hospitalizado a los 82 años en el sanatorio Mater Dei. El presentador presentó problemas respiratorios.

8 de septiembre 2026 · 17:47hs
Internaron a Chiche Gelblung por problemas respiratorios. 

Internaron a Chiche Gelblung por problemas respiratorios. 

El conductor Samuel Chiche Gelblung se encuentra nuevamente internado, aunque en esta oportunidad se trata de un cuadro de dificultades respiratorias en el sanatorio Mater Dei, a los 82 años.

LEER MÁS: Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: volvió a ser internado

La salud de Chiche Gelblung

El presentador había cumplido con su trabajo hasta este lunes, tal como trascendió a través de los familiares. Asimismo, cuenta con un proyecto audiovisual, por lo que el cuadro habría sido inesperado y sería parte de su patología de base.

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Hasta el momento se aguarda el resultado de diversos estudios que determinen cuán comprometidas están sus vías aéreas, mientras atraviesa la hospitalización en el mismo sanatorio que Mirtha Legrand, quien padece bronquitis.

El ingreso clínico es el segundo en poco tiempo, ya que a fines de julio pasado había sido hospitalizado en el mismo lugar por una trombosis en el tobillo, a una semana de que experimentó un problema respiratorio y un cuadro febril.

Durante esa instancia permaneció un mes en la Unidad de Terapia Intensiva por complicaciones cardiovasculares y requirió la colocación de dos stents. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso, que diga ‘estás jorobado’”, había comentado el propio comunicador.

A su vez, recordó el momento en el que se preparó mentalmente para perder un pie, si eso significaba que podía estar mejor: “Ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio, lo perdía”.

Chiche Gelblung problemas sanatorio
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