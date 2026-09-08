Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

Entre Ríos oficializó el G.E.A.R. y estableció un adicional del 37,82% para agentes penitenciarios especializados que cumplan como operadores tácticos.

8 de septiembre 2026 · 15:45hs
Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó la creación del Grupo Especial de Alto Riesgo (G.E.A.R.) del Servicio Penitenciario provincial y estableció un adicional salarial del 37,82% por riesgo y peligrosidad para el personal especializado que cumpla funciones como operador táctico.

La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. Allí se ratificó en todos sus términos la Resolución Nº 1057/25 de la Dirección General del Servicio Penitenciario, fechada el 22 de octubre de 2025.

Campus Party Entre Ríos 2026: más de 50 charlas y talleres gratuitos en Paraná.

Campus Party Entre Ríos 2026: más de 50 charlas y talleres gratuitos en Paraná

Asia recibió el 45,5% de las exportaciones entrerrianas entre enero y julio.

Asia recibió el 45,5% de las exportaciones entrerrianas entre enero y julio

LEER MÁS: La jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil defendió su decisión

El Gobierno creó el Grupo Especial de Alto Riesgo para el Servicio Penitenciario

Aquella resolución había dispuesto la creación del Departamento Grupo Especial de Alto Riesgo, aunque había quedado sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo. Con el nuevo decreto, el Gobierno provincial otorgó la ratificación definitiva a la conformación de la unidad especial, su reglamento orgánico y el régimen de bonificación destinado a sus integrantes.

El G.E.A.R. tendrá dependencia jerárquica estratégica de la Jefatura del Servicio Penitenciario y dependerá directamente del Director Principal de Cuerpo Penitenciario. La creación de la unidad no implicará nuevos cargos ni la incorporación de agentes, ya que las funciones serán asignadas a personal de planta permanente que actualmente presta servicios en las distintas unidades penales de Entre Ríos.

Los agentes seleccionados para integrar el grupo tendrán asignada la función de Operador Táctico, siempre que cumplan con los requisitos de instrucción y capacitación profesional establecidos para formar parte del cuerpo especial.

Uno de los principales puntos de la normativa es la creación de un adicional especial por "Riesgo y Peligrosidad", identificado con el Código 181. El beneficio será equivalente al 37,82% de la remuneración correspondiente a un Inspector General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

El adicional tendrá carácter remunerativo y bonificable y estará destinado exclusivamente al personal instruido y capacitado profesionalmente que efectivamente desempeñe funciones dentro del G.E.A.R. La normativa establece además que será considerado "Personal Especializado" aquel conformado por operadores tácticos que acrediten cursos internacionales, nacionales o provinciales vinculados con Operaciones Especiales u Operaciones Especiales Penitenciarias, siempre que hayan sido dictados por organismos oficiales.

Antes de la ratificación del Ejecutivo provincial, el expediente atravesó distintas instancias administrativas y recibió intervenciones de las áreas legales del Servicio Penitenciario, del Ministerio de Seguridad y Justicia, de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

Durante el trámite también se realizó el cálculo del impacto presupuestario de la medida. Según las actuaciones administrativas, el Servicio Penitenciario cuenta con crédito y recursos suficientes para afrontar las liquidaciones correspondientes.

Finalmente, el decreto autorizó a la Dirección Principal de Administración del Servicio Penitenciario y a los organismos competentes a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar la medida y comenzar con la liquidación del adicional para los agentes que cumplan con las condiciones establecidas.

Entre Ríos Policía Grupo
Noticias relacionadas
convocan a instituciones entrerrianas a participar de la noche de los museos

Convocan a instituciones entrerrianas a participar de La Noche de los Museos

don osvaldo llega a entre rios con dos fechas en concordia y parana

Don Osvaldo llega a Entre Ríos con dos fechas en Concordia y Paraná

El director General de MiradorTEC, Carlos Pallotti, dijo: Estamos muy contentos de recibir el Premio Perfil porque estamos cambiando la manera de entender el rol del sector público como actor clave para crear futuro.

El MiradorTEC recibió el Premio Perfil 2026 por favorecer la economía del conocimiento

alerta por infecciones respiratorias en entre rios: el ministerio de salud insta a reforzar las medidas de prevencion

Alerta por infecciones respiratorias en Entre Ríos: el Ministerio de Salud insta a reforzar las medidas de prevención

Ver comentarios

Lo último

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

Horcas llega a Paraná con su Ustedes Mandan Tour 2026

Horcas llega a Paraná con su "Ustedes Mandan Tour 2026"

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

Ultimo Momento
En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

Horcas llega a Paraná con su Ustedes Mandan Tour 2026

Horcas llega a Paraná con su "Ustedes Mandan Tour 2026"

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

La Supercopa de la LPF ya tiene fixture

La Supercopa de la LPF ya tiene fixture

Policiales
Juego ilegal: contó que tenía un casino online trucho y terminó condenado

Juego ilegal: contó que tenía un casino online "trucho" y terminó condenado

Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

Miércoles de Paseo: Invitan a recorrer la peatonal con descuentos y actividades

Miércoles de Paseo: Invitan a recorrer la peatonal con descuentos y actividades

Campus Party Entre Ríos 2026: más de 50 charlas y talleres gratuitos en Paraná

Campus Party Entre Ríos 2026: más de 50 charlas y talleres gratuitos en Paraná

Convocan a una segunda marcha por Sebastián Barreto: No nos dejen solos, pidió su mamá

Convocan a una segunda marcha por Sebastián Barreto: "No nos dejen solos", pidió su mamá

Dejanos tu comentario