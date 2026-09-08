Entre Ríos oficializó el G.E.A.R. y estableció un adicional del 37,82% para agentes penitenciarios especializados que cumplan como operadores tácticos.

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó la creación del Grupo Especial de Alto Riesgo (G.E.A.R.) del Servicio Penitenciario provincial y estableció un adicional salarial del 37,82% por riesgo y peligrosidad para el personal especializado que cumpla funciones como operador táctico.

La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. Allí se ratificó en todos sus términos la Resolución Nº 1057/25 de la Dirección General del Servicio Penitenciario, fechada el 22 de octubre de 2025.

El Gobierno creó el Grupo Especial de Alto Riesgo para el Servicio Penitenciario

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Aquella resolución había dispuesto la creación del Departamento Grupo Especial de Alto Riesgo, aunque había quedado sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo. Con el nuevo decreto, el Gobierno provincial otorgó la ratificación definitiva a la conformación de la unidad especial, su reglamento orgánico y el régimen de bonificación destinado a sus integrantes.

El G.E.A.R. tendrá dependencia jerárquica estratégica de la Jefatura del Servicio Penitenciario y dependerá directamente del Director Principal de Cuerpo Penitenciario. La creación de la unidad no implicará nuevos cargos ni la incorporación de agentes, ya que las funciones serán asignadas a personal de planta permanente que actualmente presta servicios en las distintas unidades penales de Entre Ríos.

Los agentes seleccionados para integrar el grupo tendrán asignada la función de Operador Táctico, siempre que cumplan con los requisitos de instrucción y capacitación profesional establecidos para formar parte del cuerpo especial.

Uno de los principales puntos de la normativa es la creación de un adicional especial por "Riesgo y Peligrosidad", identificado con el Código 181. El beneficio será equivalente al 37,82% de la remuneración correspondiente a un Inspector General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

El adicional tendrá carácter remunerativo y bonificable y estará destinado exclusivamente al personal instruido y capacitado profesionalmente que efectivamente desempeñe funciones dentro del G.E.A.R. La normativa establece además que será considerado "Personal Especializado" aquel conformado por operadores tácticos que acrediten cursos internacionales, nacionales o provinciales vinculados con Operaciones Especiales u Operaciones Especiales Penitenciarias, siempre que hayan sido dictados por organismos oficiales.

Antes de la ratificación del Ejecutivo provincial, el expediente atravesó distintas instancias administrativas y recibió intervenciones de las áreas legales del Servicio Penitenciario, del Ministerio de Seguridad y Justicia, de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

Durante el trámite también se realizó el cálculo del impacto presupuestario de la medida. Según las actuaciones administrativas, el Servicio Penitenciario cuenta con crédito y recursos suficientes para afrontar las liquidaciones correspondientes.

Finalmente, el decreto autorizó a la Dirección Principal de Administración del Servicio Penitenciario y a los organismos competentes a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar la medida y comenzar con la liquidación del adicional para los agentes que cumplan con las condiciones establecidas.