El Cosquín Rock 2027 reveló su grilla día por día

El Cosquín Rock se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla y entre las bandas destacadas se encuentran Divididos, Wos, Los Fabulosos Cadillacs y Babasónicos

El Cosquín Rock 2027 ya tiene su programación distribuida por jornadas. El histórico festival de las sierras cordobesas volverá a encontrarse con su público durante el fin de semana largo de Carnaval, el sábado 6 y domingo 7 de febrero, en el tradicional Aeródromo de Santa María de Punilla.

La nueva edición volverá a reunir en un mismo escenario a distintas generaciones y escenas de la música. Rock, indie, pop, trap, música urbana, blues, metal, punk, cumbia, cuarteto y electrónica formarán parte de una propuesta que también tendrá presencia internacional.

La organización presentó la grilla completa bajo la premisa de consolidar al encuentro como uno de los grandes festivales musicales de Latinoamérica, con dos jornadas de música en vivo y una propuesta que combina artistas consagrados, figuras de la escena actual y nuevos nombres.

Sábado 6: rock, música urbana y electrónica

La primera jornada tendrá como protagonistas a algunas de las bandas fundamentales del rock argentino. Divididos, Ciro y los Persas, Ratones Paranoicos, Los Gardelitos y Guasones estarán entre los nombres destacados del sábado.

La jornada también tendrá una fuerte presencia de la música contemporánea con Wos, El Mató a un Policía Motorizado, Usted Señalemelo, Zoe Gotusso e Illya Kuryaki and the Valderramas, mientras que el público podrá encontrarse además con No Te Va Gustar, Los Cafres, La Mississippi, Lisandro Aristimuño y Los Espíritus, entre muchos otros.

La programación internacional sumará a Jorge Drexler, Capital Cities y Richie Hawtin, quien aportará su propuesta electrónica a una jornada que recorrerá diferentes sonidos y generaciones.

La grilla completa del sábado está integrada por: Abril Olivera, Alapar, Autos Robados, BB Asul, Blair, Botafogo, Camionero, Capital Cities, Cayacanaya, Cesar Valdomir, Chapa & Castelo, Ciro y los Persas, Cruzando el Charco, Cuatro al Hilo, Delfina Campos, Dellacasa, Divididos, El Mató a un Policía Motorizado, El Zar, Florian, Franco Cinelli, Gauchito Club, Gente Negra, Guasones, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jorge Drexler, Kat Riggins, Koino Yokan, La Mississippi, Lisandro Aristimuño, Los Cafres, Los Espíritus, Los Gardelitos, Los Perez Garcia, Lulu Mathou, Manu Desrets, Manu Martinez, Mar Monzon, Mariano Mellino, Martin Huergo, Mateo Dufour, Najles, Nick Curly, Nicola, No Te Va Gustar, Piti Fernandez, Ratones Paranoicos, Reybruja, Richie Hawtin, Sandra Vazquez, Siloé, Só, Sour District, The Ginger Hearts, Un Poco de Ruido, Usted Señalemelo, Wos y Zoe Gotusso.

Domingo 7: grandes clásicos y nuevas generaciones

El domingo 7 llegará con otra selección de nombres fuertes. Los Fabulosos Cadillacs, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Catupecu Machu, Tan Biónica y Las Pelotas serán algunos de los grandes protagonistas de la segunda jornada.

También habrá lugar para propuestas de diferentes estilos y generaciones, con Kapanga, La Kermesse Redonda, Nonpalidece, Marilina Bertoldi, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Peces Raros y Silvestre y La Naranja, entre otros.

La música popular tendrá un espacio destacado con la presencia de La Delio Valdez y Q'Lokura, mientras que la visita internacional estará encabezada por Jack Johnson, quien tendrá su debut en el festival.

La grilla del domingo se completa con 2 Minutos, Ale Kurz, Babasónicos, Bacanas, Blues Motel, Búfalos Sedientos, Cada Cual, Catupecu Machu, Daniela Spalla, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Escalopez, Gustavo Cordera, Hector Couto, Ilan Amores, Jack Johnson, Jay de Lys, Juan Ingaramo, Justi Riga, Kapanga, La Chancha Muda, La Cumparsita Rock, La Delio Valdez, La Forasteria, La Grecia, La H No Murió, La Kermesse Redonda, La Virgenxita, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Locche, Los Besos, Los Fabulosos Cadillacs, Los Neuropibes, Marilina Bertoldi, Marino's Band, Memphis la Blusera, Mixo, Mrtna, Nacho Bolognani, Nonpalidece, Peces Raros, Perras on the Beach, Pizza, Q'Lokura, Ryan, Salas Velatorias, Silvestre y La Naranja, Tan Biónica, The Rhythm Gamblers, Tiky Sironi & Agus Prieto, Victoria Whynot, Viejo Motor, Wayra Iglesias, Winona Riders y Zaren.

Así, el 6 y 7 de febrero de 2027, Santa María de Punilla volverá a convertirse en punto de encuentro para miles de personas que llegarán desde distintos lugares del país para compartir música, amigos y una experiencia que ya forma parte del calendario cultural y musical argentino.