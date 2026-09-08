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Malena Narvay anunció "Buenos Aires", su nuevo single junto a Gastón Pauls

La artista presentó el tráiler de su próximo single junto a Gastón Pauls, inspirado en una de las escenas más recordadas de “Nueve Reinas”. La canción, realizada junto a Omar Varela y Cucuza Castiello, estará disponible el 10 de septiembre

8 de septiembre 2026 · 14:48hs
Malena Narvay anunció Buenos Aires, su nuevo single junto a Gastón Pauls

Malena Narvay presentó el tráiler de “Buenos Aires”, su próximo lanzamiento, en una pieza audiovisual que la reúne con Gastón Pauls y recupera el espíritu de una de las películas más emblemáticas del cine argentino: Nueve Reinas.

Malena Narvay presenta “Buenos Aires”

La propuesta toma como punto de partida el imaginario de la película dirigida por Fabián Bielinsky y vuelve a poner a Gastón Pauls frente a una Buenos Aires que, más de dos décadas después, cambió, aunque todavía conserva parte de aquella identidad. A su lado aparece Narvay como representante de una nueva generación y de una mirada renovada sobre la ciudad.

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En el tráiler, Buenos Aires deja de ser simplemente el escenario para convertirse en un personaje más: una ciudad caótica, contradictoria, intensa y magnética, capaz de agotar, desconcertar y enamorar al mismo tiempo. Esa relación de amor, pertenencia y contradicción atraviesa la propuesta de la artista.

El universo de “Buenos Aires” cruza música, cine argentino, tango y cultura porteña contemporánea. La referencia a Nueve Reinas funciona como una puerta de entrada a una identidad artística que busca recuperar imágenes reconocibles de la ciudad y mirarlas desde el presente.

La canción será el próximo single de Malena Narvay junto a Omar Varela y Cucuza Castiello y estará disponible desde el 10 de septiembre en todas las plataformas digitales.

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Malena Narvay Buenos Aires Gastón Pauls Música
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