Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

El piloto de Alpine tuvo su encuentro con el jugador de la Selección Argentina de fútbol.

Este fin de semana, Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El piloto argentino genera mucha expectativa debido a que sumará mejoras en su auto y aprovechó la previa a la competencia para tener un encuentro con Lautaro Martínez.

El nacido en Pilar fue al predio de entrenamiento del Inter por una colaboración con una marca y pudo conocer al delantero de la Selección argentina. En las imágenes se los vio muy sonrientes y divertidos. Además, intercambiaron camisetas.

“Hola, aquí estamos, Inter de Milán, en Italia, jugando un poco al fútbol el fin de semana aquí. Es muy agradable venir a conocer a Lauti Martínez; soy un gran fan de él, uno de los héroes de la Selección argentina”, afirmó Colapinto sobre este encuentro con un video en las redes de Alpine.

Por supuesto, también se refirió a la carrera de este fin de semana en uno de sus circuitos favoritos: “Es un placer estar aquí, (de tener) un poco más de fútbol antes de empezar el fin de semana de Fórmula 1. Es muy emocionante volver a Italia, es un lugar increíble. Me encanta este país, me encanta esta ciudad. Espero que tengan un buen fin de semana en Monza. Vamos a jugar mucho con el equipo e intentar ganar algunos puntos. Adiós, nos vemos pronto”.

El posteo de Franco Colapinto

Además, a través de su cuenta de Instagam, Colapinto compartió una foto de este momento y el intercambio de camisetas. “Animaaaaal, Lautaro Martínez. Un orgullo conocerte toro gracias x tantas alegrías!!!!”, escribió.