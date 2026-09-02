Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Franco Colapinto se dio el gusto de conocer a Lautaro Martínez en el Inter en Italia. “Un orgullo conocerte toro gracias x tantas alegrías!!!!”, describió.

2 de septiembre 2026 · 19:14hs
El piloto de Alpine tuvo su encuentro con el jugador de la Selección Argentina de fútbol.

El piloto de Alpine tuvo su encuentro con el jugador de la Selección Argentina de fútbol.

Este fin de semana, Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El piloto argentino genera mucha expectativa debido a que sumará mejoras en su auto y aprovechó la previa a la competencia para tener un encuentro con Lautaro Martínez.

Franco Colapinto y Lautaro Martínez.

Franco Colapinto y Lautaro Martínez.

El nacido en Pilar fue al predio de entrenamiento del Inter por una colaboración con una marca y pudo conocer al delantero de la Selección argentina. En las imágenes se los vio muy sonrientes y divertidos. Además, intercambiaron camisetas.

El presidente Javier Milei pidió por el regreso de la Fórmula 1 y del Rally Mundial.

Javier Milei en el congreso de la FIA: "Queremos ver a Colapinto en el país"

oficial: franco colapinto correra con alpine en la formula 1 en 2027

Oficial: Franco Colapinto correrá con Alpine en la Fórmula 1 en 2027

“Hola, aquí estamos, Inter de Milán, en Italia, jugando un poco al fútbol el fin de semana aquí. Es muy agradable venir a conocer a Lauti Martínez; soy un gran fan de él, uno de los héroes de la Selección argentina”, afirmó Colapinto sobre este encuentro con un video en las redes de Alpine.

Por supuesto, también se refirió a la carrera de este fin de semana en uno de sus circuitos favoritos: “Es un placer estar aquí, (de tener) un poco más de fútbol antes de empezar el fin de semana de Fórmula 1. Es muy emocionante volver a Italia, es un lugar increíble. Me encanta este país, me encanta esta ciudad. Espero que tengan un buen fin de semana en Monza. Vamos a jugar mucho con el equipo e intentar ganar algunos puntos. Adiós, nos vemos pronto”.

El posteo de Franco Colapinto

Además, a través de su cuenta de Instagam, Colapinto compartió una foto de este momento y el intercambio de camisetas. “Animaaaaal, Lautaro Martínez. Un orgullo conocerte toro gracias x tantas alegrías!!!!”, escribió.

Franco Colapinto Lautaro Martínez Italia
Noticias relacionadas
Alpine tomó una decisión tras la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos.

Alpine tomó una decisión tras la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto no pudo sumar.

Franco Colapinto quedó 14° en el GP de Países Bajos

Argentina XV ganó en Chile y es el candidato.

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

La bandera apuntó contra los jugadores de Independiente.

Hay tensión en Independiente por su mal presente

Ver comentarios

Lo último

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Ultimo Momento
Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo

Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo

Policiales
Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná: una feroz pelea entre familias en la zona de la Villa 351 dejó detenidos y heridos

Paraná: una feroz pelea entre familias en la zona de la Villa 351 dejó detenidos y heridos

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una "muerte violenta"

Femicidio en Concordia: Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció

Femicidio en Concordia: "Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció"

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos: Frigerio analizó con la CRA y la Farer alternativas para mejorar los caminos rurales

Entre Ríos: Frigerio analizó con la CRA y la Farer alternativas para mejorar los caminos rurales

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Paraná suma Ecopuntos para separar residuos reciclables en espacios públicos

Paraná suma Ecopuntos para separar residuos reciclables en espacios públicos

Frigerio: Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia

Frigerio: "Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia"

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de Los cuerpos del verano

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de "Los cuerpos del verano"

Dejanos tu comentario