Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Con un perfil falso de WhatsApp se hicieron pasar por el entrenador de Gramio, Luis Castro, y pedirle plata al futbolista uruguayense Walter Kannemann.

El ex-San Lorenzo fue el primer futbolista en sospechar que se trataba de una estafa.

El fútbol de Brasil volvió a quedar en el centro de la tormenta luego de que una persona se hiciera pasar por el entrenador de Gremio, uno de los equipos más importantes del país, para estafar económicamente a los jugadores del plantel. Entre los afectados se encuentra un futbolista entrerriano.

El delincuente les pidió dinero y les dio indicaciones como si verdaderamente fuera el director técnico del plantel. El uruguayense Walter Kannemann, emblemático defensor argentino que ganó la Copa Libertadores en dos ocasiones (con San Lorenzo en 2014 y Gremio en 2017), fue uno de los apuntados por el delincuente.

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Según explicaron los medios locales, el hombre utilizó un perfil falso de Whatsapp para hacerse pasar por Luís Castro, entrenador del equipo. Tras dialogar con varios jugadores les pidió dinero y señalaron que el colombiano José Enamorado le transfirió 22 mil reales. Además, habló con algunos referentes y les ordenó que se presentaran a entrenar más temprano en el predio de la institución.

Por otro lado, señalaron que el oriundo de La Histórica fue uno de los primeros en desconfiar al recibir los mensajes del presunto técnico. Además, le comunicaron que había intentado engañar a Andrés D'Alessandro, ídolo argentino de Inter de Porto Alegre, clásico rival del Gremio.

El estafador de futbolistas fue detenido

Finalmente, luego de varios días de intensas búsquedas, las autoridades lograron capturar al delincuente este miércoles en Itaperuna, en el interior de Río de Janeiro. Si bien no revelaron la identidad del hombre, confirmaron que se encuentra detenido.