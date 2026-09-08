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Campus Party Entre Ríos 2026: más de 50 charlas y talleres gratuitos en Paraná

Campus Party Entre Ríos se realizará el 15 y 16 de septiembre en Paraná, con más de 50 charlas y talleres gratuitos sobre tecnología, IA, robótica e innovación.

8 de septiembre 2026 · 15:39hs
Campus Party Entre Ríos 2026: más de 50 charlas y talleres gratuitos en Paraná.

Campus Party Entre Ríos 2026: más de 50 charlas y talleres gratuitos en Paraná.

La segunda edición de Campus Party Entre Ríos fue presentada este martes en el Domo MiradorTEC de Paraná y contará con más de 50 charlas y talleres gratuitos sobre tecnología, innovación y emprendimiento. El festival se realizará el martes 15 y miércoles 16 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), con entrada libre y registro previo.

La propuesta está dirigida a estudiantes secundarios y universitarios, docentes, emprendedores, profesionales, empresas y público interesado en las nuevas tecnologías. El evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Instituto Becario, y regresa a la provincia después de una primera edición que reunió a más de 10.000 jóvenes entrerrianos en 2025.

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Campus Party llega a Paraná con inteligencia artificial, robótica y nuevas tecnologías

La agenda incluirá más de 30 charlas distribuidas en dos escenarios y más de 20 talleres prácticos, además de distintas experiencias interactivas. Entre las propuestas se destaca la presencia de un robot humanoide con el que los asistentes podrán interactuar durante las dos jornadas.

Los contenidos estarán vinculados con inteligencia artificial, agentes autónomos, neurotecnología, ciberseguridad, drones y futuro del trabajo. También habrá actividades relacionadas con programación, computación cuántica, robótica y bioimpresión, con el objetivo de acercar las nuevas herramientas tecnológicas a estudiantes, profesionales y emprendedores.

Entre los referentes confirmados se encuentran Lorna Evans, especialista en tecnología espacial y candidata a astronauta de la NASA; Lesly Zerna, experta en inteligencia artificial; y Roxs Suárez, líder tecnológica de Naranja X.

Durante la presentación, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó que Campus Party permite vincular "educación, desarrollo, trabajo y emprendedurismo" y señaló que el objetivo es que los jóvenes no sean solamente espectadores, sino que puedan aprender y convertirse en protagonistas y creadores de tecnología.

El lanzamiento se realizó en el Domo del parque MiradorTEC, espacio que forma parte del ecosistema entrerriano de la economía del conocimiento que impulsa la provincia. También participaron el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, quien destacó la posibilidad de exhibir innovaciones como medidores inteligentes y drones con sensores térmicos, y la vocal del Consejo General de Educación (CGE), Carla Dure, quien resaltó la importancia de acercar este tipo de experiencias a las escuelas.

La iniciativa se suma a otras propuestas provinciales destinadas a vincular a los jóvenes con la tecnología, entre ellas el Club Tech. En este marco, Campus Party busca convertirse nuevamente en un punto de encuentro para estudiantes, docentes, empresas, emprendedores y especialistas del sector.

La participación será gratuita durante las dos jornadas, aunque requiere inscripción previa. Los interesados pueden registrarse a través de la plataforma de inscripción del evento. Las empresas y proyectos que quieran formar parte del sector de exhibición también podrán anotarse mediante un formulario digital, mientras que la agenda completa de actividades se encuentra disponible en el sitio oficial de Campus Party Argentina.

Campus Entre Ríos CPC
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