Convocan a una segunda marcha por Sebastián Barreto: "No nos dejen solos", pidió su mamá

Mónica González, madre de Sebastián Barreto aseguró que la agresión contra su hijo fue una emboscada planificada. Este jueves a las 10 habrá una marcha

Familiares, amigos y vecinos de Sebastian Barreto convocaron a una nueva movilización para este jueves 10 a las 10 horas en Plaza San Martín de Diamante, en reclamo del esclarecimiento del homicidio. La causa mantiene a cinco personas detenidas. Mónica González, mamá del joven de 31 años, asesinado a puñaladas en la noche del 15 de julio de 2026, habló con UNO y aseguró que la agresión contra su hijo fue una emboscada planificada.

Sebastián Barreto fue asesinado a puñaladas la noche del 15 de julio. Tenía 31 años. Por el violento episodio hay cinco personas detenidas, entre ellas un exjugador de Colón de Santa Fe. El ataque ocurrió en la esquina de Belgrano y Doctor Materi, en pleno centro de Diamante. Aunque el hecho ocurrió mientras miles de personas celebraban el triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra, los investigadores descartaron que el homicidio estuviera relacionado con los festejos. La autopsia determinó que sufrió numerosos golpes y una profunda lesión provocada por un elemento cortopunzante que afectó el pulmón derecho y estructuras vasculares vitales.

Días después la Policía realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Diamante y detuvo a cinco hombres de 50, 45, 36, 25 y 23 años. Entre ellos se encuentra Santiago S., un exfutbolista de 36 años que tuvo un paso por Colón de Santa Fe. Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, armas blancas, dos vehículos, teléfonos celulares y prendas de vestir.

La familia también convocó a la población en general de Diamante y la región para acompañar la movilización. Según expresaron, la difusión resulta importante para que "este pedido de justicia sea escuchado y llegue a toda la comunidad".

Querido por todos

Mónica González insistió que su hijo perdió la vida en fue una emboscada perpetrada por cinco personas. En este sentido explicó a UNO que el conductor del automóvil en el que iba su hijo tomó un desvío, dio una vuelta que terminó dejándolos atrapados en el medio de un vehículo negro y otros dos autos. Su hijo decidió saltar por la ventana del vehículo al percatarse de que se iniciaría un enfrentamiento. Finalmente, González sostuvo que los atacantes descendieron de los rodados con diversos objetos mientras que en el vehículo de su hijo no llevaban nada. "Sebastián jamás habría tenido la intención de quitarle la vida a otra persona. Le quitaron la vida a mi hijo que era una persona maravillosa. Lo más bueno que pudo haber", dijo atravesada por el dolor.

Contó que Sebastián se dedicaba a la preparación y venta de milanesas de pescado:"Seba tenía un corazón enorme para con los niños y con todo el mundo". También explicó que cuando los vecinos se acercaban a comprarle pero le explicaban con angustia que no les alcanzaba el dinero, él les respondía: "No importa, señora, tome, déjeselo así", regalándoles o facilitándoles la comida. Para González, gestos de esa naturaleza explican por qué su hijo era una persona sumamente querida y valorada por toda la comunidad