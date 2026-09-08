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Miércoles de Paseo: Invitan a recorrer la peatonal con descuentos y actividades

La iniciativa ofrece descuentos, promociones, comercios con productos exhibidos en la peatonal de Paraná.

8 de septiembre 2026 · 15:44hs
Miércoles de Paseo: Invitan a recorrer la peatonal con descuentos y actividades

Vanesa Erbes/ UNO

Miércoles de Paseo: Invitan a recorrer la peatonal con descuentos y actividades

Este miércoles será la tercera edición en la peatonal San Martín y alrededores. La iniciativa ofrece descuentos, promociones, comercios con productos exhibidos en la vía pública, actividades culturales y música. Es impulsado por el Centro Comercial e Industrial de Paraná y el Paseo del Centro y cuenta con el acompañamiento del Municipio.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de comerciantes del microcentro y del Centro Comercial e Industrial de Paraná. El Municipio la incorporó a su agenda como una forma de acompañar al sector comercial y fortalecer el movimiento en el centro de la ciudad.

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El subsecretario de Producción del Municipio, Oscar Bustamante, resaltó: “Tomamos la iniciativa para potenciar desde el Municipio, en este estado facilitador que plantea la gestión de Rosario Romero”.

Descuentos

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Quienes visiten el microcentro van a encontrar descuentos, la proyección de los comercios en la vía pública sobre la peatonal, además de distintas intervenciones artísticas y culturales trabajadas junto al área de cultura municipal. A partir de las 17 actuarán el Coro de la Verdiana, folclore de Almas de Río, la escuela de Tango de UADER y Los Mellis Santa María.

En esta tercera edición habrá 70 comercios adheridos. Víctor Bejar, presidente de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, resaltó: “La peatonal es el paseo comercial por excelencia de Paraná”. Luego destacó la respuesta obtenida en las ediciones anteriores. “Tuvimos excelente respuesta de la Municipalidad para organizar estos miércoles de feria, con muy buenos resultados”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benintende, mencionó: “Es una serie de eventos que impulsan el desarrollo, inclusión y la promoción de las ventas”.

Por último, destacó “el apoyo de la Municipalidad, con la que trabajamos mancomunadamente y tenemos mucha afinidad en cuanto a las iniciativas que llevamos adelante”.

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