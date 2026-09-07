Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para combatir un incendio desatado este lunes en una casa en Villa Adela, Concordia.

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para combatir un incendio desatado este lunes en una casa en inmediaciones de calle Doctor Fagalde y San Miguel, en el barrio Villa Adela, en Concordia . El fuego comenzó cerca de las 15 y generó una enorme preocupación en los vecinos.

Según se detalló, las llamas se esparcieron en una "casilla, ubicada en calle Doctor Fagalde al 449, en su intersección con San Miguel". El foco ígneo afectó en su totalidad al inmueble donde "vivían dos personas mayores y tres menores, según datos recaudados en el lugar".

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El incendio se esparció por el sitio y terminó consumiendo los "dormitorios, el baño, cocina comedor, chapas de zinc, electrodomésticos, garrafa, batería de cocina , la heladera y hasta una moto".

En las labores para dominar el fuego colaboró personal y un rodado de Bomberos Zapadores de Concordia, indicó Diario Río Uruguay.

A través de las redes sociales, se lamentó el hecho y se notificó extraoficialmente que la propietaria del lugar es una madre de dos pequeñas.

Sufrieron la pérdida total de sus cosas y se apela a la solidaridad de vecinos de nuestra ciudad y que Gabriela, es madre de 2 niñas, de 3 y 6 años", se especificó.

Se subrayó que "las llamas no dejaron nada y hacen este llamado solidario por aquellos que quieran donar chapas, maderas, cables, clavos, ropa, calzados, lo que esté al alcance de cada alma caritativa de nuestra ciudad: comunicarse al 3455- 014486".