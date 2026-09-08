Emi Cersofio presenta "A la que te criaste" en Paraná

La cantautora paranaense Emi Cersofio llegará a La Vieja Usina para presentar A la que te criaste, su tercer álbum solista

La cantautora y bajista paranaense Emi Cersofio llegará a La Vieja Usina para presentar A la que te criaste, su tercer álbum solista. El encuentro será el 3 de octubre en Paraná, donde la artista recorrerá las ocho canciones de un trabajo marcado por la intimidad y una particular búsqueda sonora.

El disco reúne composiciones que habían quedado fuera de sus trabajos anteriores, en su mayoría escritas antes de 2020. Son canciones de distintas etapas de su recorrido que ahora encuentran un espacio común en un álbum despojado, interpretado únicamente con guitarra y voz .

El proyecto comenzó a tomar forma en 2023, cuando Cersofio obtuvo una Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes, que le permitió adquirir los insumos para grabar en su propio home studio, OXUM. La artista registró el material en distintos ambientes de su casa, aprovechando sus características sonoras y trabajando con tomas directas, sin edición.

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La mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Bernardo Aguirre, en el estudio Antenás, de Buenos Aires, mientras que el arte de tapa y el diseño del librito digital fueron realizados por Eva Cabrera, de Paraná. El álbum ya está disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

Cersofio comenzó su vínculo con la música desde niña y desde 2011 profundizó su camino como compositora, explorando géneros como rock, pop, hip hop, rap y jazz. En 2018 editó Un viaje, su primer disco solista, y ese mismo año se sumó al colectivo Compositoras.

A lo largo de su trayectoria recibió una mención especial en la 12.ª Bienal de Arte Joven de Santa Fe y obtuvo reconocimientos en los Premios Municipales de Arte de Paraná. Actualmente integra además proyectos como Te traigo un son, Charlando de modas y Proyecto Brrrlak!, vinculados con diferentes búsquedas musicales y expresivas.

La presentación de A la que te criaste será el 3 de octubre en La Vieja Usina, Paraná. Las entradas se encuentran disponibles a través de Grada Tickets y en Flamingo Bar.