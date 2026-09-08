Alex Woiski reveló cómo vivió los días en los que se entrenó marginado en River

El joven delantero fue uno de los 14 apartados por decisión institucional. La catalogó de "llamativa e incorrecta" y sentenció que "era complicado estar encerrados en un 4x4".

Alexander Woiski, uno de los 14 marginados de River por decisión institucional , reveló lo duro que fue para él y sus compañeros el mes y medio entrenando en Cantilo a la espera de conseguir un nuevo club. Hoy en Deportivo Táchira de Venezuela, volvió a sumar minutos en Primera soñando con una nueva oportunidad con la camiseta del Millonario.

“ Fue una situación complicada la de Cantilo, al principio el club no ayuda mucho en poder resolver la situación. Era complicado estar encerrados en un 4x4 pero nos entrenábamos al máximo y nos apoyábamos mentalmente entre todos. En algunos entrenamientos sentíamos esa impotencia de querer que las cosas sean diferentes , pero es algo que ya pasó”, declaró en DSPorts Radio.

Posteriormente, explicó cómo fueron notificados de la decisión institucional: "Nos enteramos por la carta esa de que teníamos que ir a Cantilo, y fue una experiencia extraña. Un club como River, para mí el más grande de América, tomó una decisión llamativa e incorrecta. Al final, el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas y estoy agradecido por eso".

Igualmente, no guarda rencores y sueña con una segunda oportunidad: "Me sentía y me siento hincha de River más allá de todas las circunstancias. No haberme podido mostrarme ante el hincha de River es algo triste, pero es una puerta que hoy se cerró y que en un futuro se puede abrir”.

Woiski reveló cómo vivió los días en los que se entrenó marginado en River: "Fue una experiencia extraña"

Woiski fue el único de los 14 marginados que nunca había jugado con la Primera de River. El futbolista formado en las divisiones inferiores del Mallorca y con pasado en las juveniles de la Selección Argentina arribó al Millonario a mediados del 2025 como una de las grandes apuestas de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, las lesiones no le permitieron sumar minutos con el plantel profesional. Disputó 18 partidos con la Reserva antes de ser apartado y emigrar. "La intención siempre fue sumar minutos en Primera División, venía de dos o tres meses sin jugar en Mallorca por un tema contractual, pero no se pudo dar. Tuve lesiones en el tobillo y en el isquiotibial y eso me dificultó todo", explicó. Y añadió: “Cuando estuve entrenando con la Primera, me sentía al nivel y tenía esperanzas de poder sumar minutos. Por un tema de suerte no se me dio y bajé a Reserva, en donde por ahí no tenía la confianza del entrenador y eso dificultó todo".

"Estar en River fue una gran experiencia, aprendí mucho de jugadores muy experimentados y de gran talla. Me llevo todas las enseñanzas del Muñeco y de Biscay. Ahora me siento muy cómodo en Venezuela, creo que tomamos una buena decisión pensando en tener minutos. Pudimos salir bien de River, nos interesó esta propuesta y estamos super contentos de este presente", cerró.

Tras rescindir su contrato con el Millonario, Woiski acordó un contrato de 18 meses con Deportivo Táchira, con posibilidad de extenderlo hasta 2030. Desde su llegada a fines de agosto, sumó minutos en dos de los tres partidos que disputó el equipo: ingresó sobre el final en el empate sin goles ante Caracas y jugó media hora en la victoria frente a Rayo Zuliano.