Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Seis adultos fueron detenidos tras un enfrentamiento vecinal en La Paz, mientras cinco adolescentes fueron trasladados y luego restituidos a sus familias.

Seis adultos fueron detenidos tras un enfrentamiento vecinal en La Paz, mientras cinco adolescentes fueron trasladados y luego restituidos a sus familias.

Seis personas mayores de edad fueron aprehendidas durante la noche del lunes tras un violento enfrentamiento vecinal ocurrido en inmediaciones de las calles Aromo y Martiniano Leguizamón, en el barrio Milagrosa Norte, de La Paz. Además, cinco adolescentes fueron trasladados preventivamente y posteriormente entregados a sus progenitores o familiares responsables.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental La Paz de Policía, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Primera, con colaboración de la Guardia Especial, luego de que un conflicto entre dos grupos familiares derivara en agresiones y episodios de resistencia a la autoridad.

Según las actuaciones policiales, el enfrentamiento se habría iniciado alrededor de las 14, cuando integrantes de ambas familias comenzaron a denunciarse mutuamente por el lanzamiento de piedras. Con el correr de las horas, los incidentes continuaron, por lo que efectivos policiales se apostaron en las inmediaciones para intentar controlar la situación.

En ese contexto, los uniformados observaron que desde uno de los domicilios se arrojaban elementos contundentes hacia una vivienda cercana. Pese a las reiteradas indicaciones para que cesaran las agresiones, los involucrados no depusieron su actitud.

El conflicto escaló por la noche

La situación se agravó cerca de las 21:30, cuando dos hombres salieron de la vivienda y arrojaron piedras contra el domicilio vecino. Luego intentaron regresar al inmueble, desde donde, junto a otros moradores y menores de edad, continuaron arrojando piedras y profiriendo insultos y amenazas hacia el personal policial.

Ante la persistencia de las agresiones, los efectivos irrumpieron en la vivienda y concretaron la aprehensión de seis adultos: una mujer de 42 años, dos hombres de 19, un hombre de 21, una mujer de 36 y otra mujer de 22 años. Todos fueron trasladados y quedaron alojados en dependencias de la Jefatura Departamental La Paz, a disposición de la Fiscalía interviniente.

Durante el procedimiento también fueron trasladados cinco adolescentes, de entre 15 y 17 años, a la dependencia correspondiente. Posteriormente, los menores fueron entregados a sus progenitores o familiares responsables, conforme al procedimiento previsto para estos casos.

La Policía continúa con las actuaciones correspondientes, mientras la Fiscalía interviniente avanza en las medidas judiciales derivadas del enfrentamiento y de los hechos de resistencia a la autoridad