La Albiceleste logró la victoria más abultada de su historia en un Mundial de esta categoría y continúa con chances de clasificarse a los octavos de final del certamen.

El Sub 20 femenino goleó 8-0 y quedó a un paso de la clasificación en el Mundial de Polonia

La Selección Argentina femenina Sub 20 goleó 8-0 a Benín por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Polonia y dejó atrás lo que fue el fallido debut con la derrota 3-0 ante el seleccionado local. Goles de Julia Vinhas, Julieta Aguilar, Mercedes Diz, por duplicado, y Annika Paz, autora de cuatro anotaciones.

A través de esta abultada victoria, la Albiceleste continúa con chances de avanzar a los octavos de final del certamen. El próximo viernes desde las 13, enfrentará a México para cerrar la primera fase y con un triunfo pasaría a la siguiente ronda.

El Sub 20 femenino goleó 8-0 y quedó a un paso de la clasificación en el Mundial de Polonia

El Sub 20 femenino goleó 8-0 y quedó a un paso de la clasificación en el Mundial de Polonia

Julia Vinhas, Julieta Aguilar, Mercedes Diz, por duplicado, y Annika Paz, autora de cuatro goles, fueron quienes inflaron la red del arco de Benín, en lo que fue la goleada más grande de la historia de la Selección en un Mundial de la categoría.

En la primera parte, Vinhas marcó a los 15 de cabeza, Diz a los 32 mediante un zurdazo de afuera del área y en el cierre Paz cabeceó de pique al piso para el 3-0. En el complemento, la jugadora del Inter de Milán completó sus cuatro tantos y Aguilar y Diz sellaron la victoria.

El Mundial femenino comenzó el 5 de septiembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Son 24 selecciones que conforman el torneo, divididas en seis grupos de cuatro. Los dos primeros de cada uno avanzarán a los octavos y los cuatro mejores terceros, también.