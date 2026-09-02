En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

Este miércoles desde las 21.15, en Córdoba por los octavos de final del certamen, Boca y Vélez se miden por un lugar entre los ocho mejores.

Este miércoles, desde las 21.15, Boca y Vélez se enfrentan en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. Racing, que venció 1 a 0 a Belgrano en San Luis, espera por el ganador de esta llave. El partido lo dirigirá Sebastián Zunino.

Gracias a un agónico gol de Tomás Belmonte, Boca viene de obtener un triunfo ante Lanús que lo acomodó en las tabla de la Zona A y en la anual. Con los tres frentes abiertos, el Xeneize buscará continuar con vida en una Copa Argentina donde eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y a Sarmiento de Junín en las rondas anteriores.

Boca Juniors venció a Lanús con un gol en la última jugada y se mete en zona de playoffs

De cara a este partido, Rodolfo Arruabarrena recupera a Leandro Lozano y a Marco Pellegrino, que se perdieron los partidos ante Recoleta, Racing y Lanús por diferentes lesiones. Además, el juvenil Lautaro Bianco formará parte de la lista de convocados por primera vez ante la lesión de Tomás Aranda.

En cuanto a la formación, podría haber algunos cambios con respecto al equipo que venció al Granate el viernes pasado en La Bombonera. Leandro Paredes volvería a la titularidad, al igual que Lozano y Pellegrino. Los que pagarían son los juveniles: Camilo Rey Domenech, Dylan Gorosito y Facundo Herrera, este último de gran partido.

Vélez, por su parte, continúa siendo el único invicto del Torneo Clausura tras su polémico empate 1 a 1 ante Deportivo Riestra del sábado pasado. Con 13 puntos producto de tres victorias y cuatro igualdades, el Fortín marcha segundo en la Zona A y tercero en la tabla anual con 41 unidades, una por encima del Xeneize y en puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores. En Copa Argentina, el Fortín eliminó sin sobresaltos a Deportivo Armenio y Gimnasia y Tiro de Salta en las rondas previas.

Cabe remarcar que ambos equipos se enfrentaron el pasado 8 de agosto en el Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Clausura. Aquel encuentro lo comenzó ganando el conjunto de Liniers con un gol de Diego Valdés de tiro libre y, sobre el final del primer tiempo, Santiago Ascacíbar puso el 1 a 1 final.

En cuanto a la formación, no se espera que Guillermo Barros Schelotto realice demasiadas modificaciones con respecto al equipo que igualó ante el Malevo en el Guillermo Laza.

La posible formación de Boca vs. Vélez, por la Copa Argentina

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Facundo Herrera , Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Sebastián Villa , Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El probable once de Vélez vs. Boca, por la Copa Argentina

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Los datos de Boca vs. Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina