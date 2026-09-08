El TCR South America corre este fin de semana en Concordia

El TCR South America disputará en Concordia la segunda visita del año en Argentina. Leonel Pernía, Néstor Girolami, Nelson Piquet Jr, entre los pilotos.

La categoría de autos de turismo disputará la sexta fecha del año este fin de semana.

Este fin de semana el TCR South America llega a Concordia, lo que será una propuesta imperdible para todos los fanáticos de la velocidad y el automovilismo. El trazado de la costa del río Uruguay tendrá la presencia de autos de nivel mundial y pilotos destacados como el caso del campeón Leonel Pernía, el internacional Néstor Bebu Girolami y el ex F1, el brasileño Nelson Piquet Jr.

La última presencia en el país de la categoría fue en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde disputó su primera carrera del año en Argentina, tras su paso por Brasil. Néstor Girolami y Raphael Reis consiguieron las victorias en el trazado cordobés. El argentino del Hyundai Elantra N #29 del Hyundai MSA y el brasileño del Cupra León VZ #77 de W2 Pro GP se llevaron los triunfos y se acercaron en el campeonato a Leonel Pernía que terminó tercero y cuarto en ambas competencias de la cita cordobesa.

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter cayó ante Real Madrid en España

Después de su sexta competencia del año en Córdoba, Leonel Pernía continúa en la cima del torneo con 323 puntos, escoltado por Raphael Reis con 265 y Néstor Girolami con 251.

Por primera vez en su historia, Bradesco TCR South America correrá en Concordia. La categoría que lleva a Sudamérica el exitoso concepto TCR, presente en los principales campeonatos del mundo, llega con una grilla de lujo y carreras cargadas de acción.

Una de las principales características del proyecto es que Badesco TCR South America no funciona de manera aislada. Forma parte del concepto TCR desarrollado internacionalmente por WSC Group. Actualmente existen más de 35 campeonatos bajo reglamento TCR y más de 1.000 autos vendidos a nivel mundial, según la propia categoría.

Esto permite que los pilotos y equipos sudamericanos puedan tener contacto con una plataforma internacional. La conexión más importante es con el FIA TCR World Tour, campeonato mundial del concepto TCR. En términos simples, el proyecto evolucionó desde un campeonato regional de autos de turismo hacia una plataforma sudamericana integrada al sistema mundial TCR.

El TCR South America evalúa visitar Panamá

Una de las novedades que presenta la categoría en el corto plazo es que evalúan que la categoría se presenta en Panamá. El propio presidente de TCR South America, Federico Punteri, lo reveló en Campeones.

“Estamos bastante avanzados con la posibilidad de hacer una carrera en Panamá”, adelantó. “El año pasado estuvieron interesados y hablamos, ahora retomaron y hace un mes estamos en diálogo con ellos, intentando ver si es posible”, continuó.

Lo más importante, es que Panamá tiene un autódromo a la altura de eventos internacionales. Con esta base, la planificación es más sencilla, además de contar con puertos para realizar la logística marítima para semejante viaje. “Va teniendo más forma, falta un poquito para poder saber si se hará, pero se avanza”, aclaró Punteri.

En lo que va del año 2026 ya son 39 los pilotos que sumaron al menos un punto para el certamen, mientras que el promedio de coches anotados en cada carrera se consolidó en torno a las 20 unidades en cada grilla. Con la presencia de algunos de estos autos en el mega viaje planificado, sumando a los coches que corren los torneos lo cales, se podría alcanzar una cifra fenomenal para esta carrera.

Un dato histórico de 2026 es que por primera vez el campeonato terminará en Uruguay, en El Pinar. También se incorporan Concordia y Posadas como escenarios del campeonato por primera vez.

Este año se sumó Hyundai como equipo oficial y se incorporó el cordobés Néstor Bebu Girolami como piloto del equipo. Con la llegada de Hyundai, hoy son seis automotrices que participan en forma habitual en la categoría. Ellas son: Hyundai, Honda, Audi, Peugeot, Cupra y Lynk & Co.