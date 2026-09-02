Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV contó con la presencia de los paranaenses Franco Rossetto y Felipe Villagrán. Vencieron 64 a 10 por el Américas Rugby Championshi.

Argentina XV volvió a demostrar todo su potencial en el Américas Rugby Championship. Por la segunda fecha del certamen, el seleccionado dirigido por Álvaro Galindo superó con contundencia a Uruguay XV por 64-10 en el Estadio Escuela Militar de Santiago de Chile y consiguió su segunda victoria consecutiva. El equipo argentino contó con la presencia de los paranaenses Franco Rossetto y Felipe Villagrán

El conjunto albiceleste había debutado con un contundente triunfo por 58-11 frente a Paraguay y, ante Los Teros, volvió a mostrar una gran versión ofensiva para quedarse con una amplia diferencia. Su próximo compromiso será el domingo, cuando enfrente a Chile XV desde las 17 (hora argentina).

Con presencia paranaense, Argentina XV debutó con un triunfo en el America Rugby Championship

Argentina XV salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y rápidamente encontró los caminos al ingoal uruguayo. A los cinco minutos, una precisa asistencia con el pie de Federico Serpa encontró al entrerriano Felipe Villagrán, quien capturó la pelota y se zambulló para marcar el primer try de la tarde.

Tres minutos más tarde, Argentina volvió a atacar desde el fondo y, después de varias combinaciones a máxima velocidad, Luciano Avaca apareció para apoyar la segunda conquista. Ninguna de las dos conversiones pudo ser acertada y el marcador quedó 10-0.

Avaca volvería a ser protagonista a los 17 minutos. Después de una extensa posesión argentina, el wing encontró un espacio en la defensa uruguaya y llegó en soledad al ingoal para marcar su segundo try personal. Esta vez Serpa acertó la conversión y Argentina XV pasó a ganar 17-0.

La dinámica del seleccionado argentino continuó marcando diferencias. Con velocidad, precisión e intensidad en cada incursión ofensiva, Franco Rossetto y Bautista Estellés sumaron nuevas conquistas para estirar la ventaja hasta el 29-0. El try de Estellés fue convertido nuevamente por Serpa.

En el tramo final de la primera etapa, Uruguay intentó reaccionar a partir de la posesión y el juego de contacto, generando infracciones que le permitieron acercarse a la zona de definición. Sin embargo, la defensa argentina respondió con solidez y logró mantener su ingoal invicto. Al descanso, Argentina XV se imponía 29-0.

Argentina XV mantuvo el dominio en el complemento

Uruguay comenzó el segundo tiempo con mayor protagonismo y consiguió instalarse durante algunos minutos en campo argentino. Sin embargo, a los 12 minutos, Tomás Dande volvió a abrir el camino ofensivo de Argentina XV con un nuevo try.

A partir de allí, el seleccionado albiceleste recuperó el control del partido. Rodrigo Fernández Criado, capitán del equipo, rompió la defensa uruguaya y apoyó debajo de los postes para facilitar la conversión.

Poco después, una pelota recuperada por Argentina en sus propios 22 metros derivó en una nueva acción ofensiva. Dande encontró a Luciano Avaca, quien completó su hat-trick y llegó a tres conquistas personales en la tarde. Serpa convirtió los tres tries de esta ráfaga y Argentina XV pasó a ganar 50-0.

Franco Rossetto volvió a apoyar cerca de los 57 minutos para sumar su segundo try del encuentro. Esta vez, el ingresado Ignacio Dogliani se encargó de la conversión y llevó el marcador a 57-0.

Uruguay encontró finalmente el premio a su insistencia a través de una de sus principales armas: el line y maul. El ingresado Sebastián Pérez aprovechó una salida por el lado ciego de la formación para marcar el primer try uruguayo y descontar 57-5.

La fórmula volvió a darle resultado a Los Teros algunos minutos después, cuando Manuel Diana apoyó nuevamente tras una acción de line y maul. Santiago Álvarez no pudo acertar ninguna de las dos conversiones y el marcador quedó 57-10.

Cuando el partido llegaba a su final, Argentina XV tuvo tiempo para una conquista más. Alejo Sugasti evitó a varios defensores uruguayos y apoyó el último try de la tarde. Dogliani acertó la conversión y estableció el definitivo 64-10.

De esta manera, Argentina XV consiguió su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones y se mantiene como uno de los grandes protagonistas del Américas Rugby Championship. El próximo desafío será ante Chile XV, el domingo desde las 17 horas, en busca de continuar con su andar perfecto en el torneo.

Síntesis

Argentina XV (64): 1- Nicolás Revol Pitt (Diego Correa), 2- Juan Ignacio Greising Revol (Martín Vaca), 3- Enzo Avaca (Ignacio Orsetti), 4- Rodrigo Fernández Criado (C), 5- Joaquín Domínguez (Francisco Sluga), 6- Tomás Dande, 7- Felipe Villagrán (Joaquín Pascual Viale), 8- Thiago Sbrocco, 9- Nicolás Viola (Alejo Sugasti), 10- Federico Serpa (Ignacio Dogliani), 11- Mateo Pasquini, 12- Juan Cruz Corso, 13- Bautista Estellés (Pedro Coll), 14- Luciano Avaca, 15- Franco Rossetto.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Uruguay XV (10): 1- Mateo Perillo (Ignacio Péculo), 2- Germán Kigel (Sebastián Pérez), 3- Faustino Etchegorry (Reinaldo Piussi), 4- Manuel Ponte (Guillermo Curuchet), 5- Felipe Aliaga, 6- Mateo Sosa (Pedro Marsico), 7- Pedro Suárez, 8- Manuel Diana (Pedro Marsico), 9- Pedro Hoblog (Santiago Álvarez), 10- Francisco Landauer, 11- Ignacio Facciolo, 12- Joaquín Suárez, 13- Felipe Arcos Pérez (Alfonso Perillo), 14- Juan Manuel Alonso, 15- Ignacio Álvarez Akiki (Manuel Parodi).

Entrenador: Guzmán Barreiro.

Primer tiempo: 6’ Try de Felipe Villagrán (A), 10’ Try de Luciano Avaca (A), 17’ Try de Luciano Avaca, convertido por Federico Serpa (A), 23’ Try de Franco Rossetto (A), 29’ Try de Bautista Estellés, convertido por Federico Serpa (A).

Incidencias: 21’ tarjeta amarilla a Ignacio Facciolo (U).

Resultado parcial: Argentina XV 29 vs. 0 Uruguay XV

Segundo tiempo: 54’ try de Tomás Dande, convertido por Federico Serpa (A), 56’ try de Rodrigo Fernández Criado, convertido por Federico Serpa (A), 60’ try de Luciano Avaca, convertido por Federico Serpa (A), 63’ try de Franco Rossetto, convertido por Ignacio Dogliani (A), 67’ try de Sebastián Pérez (U), 74’ try de Manuel Diana (U), 78’ try de Alejo Sugasti, convertido por Ignacio Dogliani (A).

Resultado final: Argentina XV 64 vs 10 Uruguay XV.

Árbitro: Sergio Alvarenga (Paraguay).

Cancha: Escuela Militar, Santiago de Chile.