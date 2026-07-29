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Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: volvió a ser internado

El periodista Chiche Gelblung ingresó al Sanatorio Mater Dei por un problema respiratorio. En mayo, había quedado internado en terapia intensiva.

29 de julio 2026 · 16:02hs
Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: volvió a ser internado.

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: volvió a ser internado.

Chiche Gelblung volvió a ser internado y hay preocupación por su estado de salud. La información la dio a conocer el periodista Ángel de brito. Según explicó el periodista de 82 años tuvo que regresar al Sanatorio Mater Dei por un problema respiratorio.

Su internación genera preocupación ya que hace menos de dos meses, en mayo de este año , había quedado internado en terapia intensiva. En aquel momento, el periodista había sufrido una caída en su casa por lo que le colocaron dos stents. Tras no hacer reposo, sufrió una descompensación y debió ser internado nuevamente para efectuarle distintos estudios y controles médicos.

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Qué dijo Ángel de Brito sobre Chiche Gelblung

En el programa de streaming de Bondi, Angel de Brito dio detalles del estado de salud de Chiche Gelbulg, “Ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron. Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio”, contó el conductor.

Según relató, chiche no tuvo que ser internado en terapia intensiva. "Lo estabilizaron y está estable” aseguró y agregó que en las próximas horas le darían el alta.

“Va a poder volver a trabajar, que es lo que más le gusta. Chiche tiene ya 82 años y viene con muchos achaques, pero golpeado y todo quiere trabajar”, cerró diciendo.

Chiche Gelblung Salud internado
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