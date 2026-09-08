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Horcas llega a Paraná con su "Ustedes Mandan Tour 2026"

Horcas, una de las bandas históricas y referentes del metal argentino, se presentará el viernes 2 de octubre en Limbo

8 de septiembre 2026 · 16:12hs
Horcas llega a Paraná con su Ustedes Mandan Tour 2026

Una noche a pura potencia y metal se prepara para llegar a Paraná. Horcas, una de las bandas más importantes y representativas de la escena metalera nacional, se presentará el viernes 2 de octubre con su “Ustedes Mandan Tour 2026”.

“Ustedes Mandan Tour 2026”: Horcas prepara su llegada a Paraná

La banda llegará a la capital entrerriana para encontrarse nuevamente con su público y desplegar un show cargado de la energía que la convirtió, a lo largo de su trayectoria, en uno de los nombres fundamentales del metal argentino.

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El encuentro tendrá lugar en Limbo Paraná, en una producción junto a Monet Club, y promete reunir a seguidores históricos del grupo con nuevas generaciones que continúan encontrando en Horcas una referencia ineludible dentro del género.

Con décadas de camino recorrido y una identidad construida sobre riffs potentes, letras directas y una fuerte conexión con su público, Horcas mantiene intacta su presencia en los escenarios y continúa llevando su música por distintos puntos del país.

La llegada del “Ustedes Mandan Tour 2026” será una nueva oportunidad para que el público entrerriano disfrute en vivo de una de las bandas que dejó una marca profunda en la historia del metal nacional.

Las entradas anticipadas con descuento se encuentran disponibles a través de Ticket One Eventos y Terco Tour.

La cita será el viernes 2 de octubre en Limbo Paraná. Una noche para subir el volumen y vivir toda la potencia de Horcas en vivo.

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