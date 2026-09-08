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Convocan a instituciones entrerrianas a participar de La Noche de los Museos

La Noche de los Museos se realizará el viernes 6 de noviembre, de 19 a 24, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”

8 de septiembre 2026 · 12:30hs
Convocan a instituciones entrerrianas a participar de La Noche de los Museos

La propuesta se realizará el viernes 6 de noviembre, de 19 a 24, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”. Museos, centros culturales, bibliotecas, archivos e instituciones educativas y patrimoniales podrán inscribirse hasta el 23 de octubre.

La Noche de los Museos Entrerrianos invita a recorrer la identidad de la provincia

La Noche de los Museos Entrerrianos invita a instituciones de toda la provincia a sumarse a una nueva edición de esta celebración del patrimonio cultural. La propuesta se realizará el viernes 6 de noviembre, con un horario central de 19 a 24, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”.

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La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, está dirigida a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales y culturales que quieran formar parte de una jornada federal y compartida.

La Noche de los Museos Entrerrianos busca poner en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia y generar un espacio de encuentro entre las instituciones y la comunidad. Cada espacio participante podrá sumar su propia actividad y abordar el lema de esta edición de acuerdo con su historia, sus colecciones y su perfil.

“Entre Ríos: caminos que nos unen” propone pensar el territorio provincial como un entramado de encuentros y vínculos. Ríos, caminos, pueblos, personas, ideas, saberes, oficios y memorias forman parte de las historias que, a lo largo del tiempo, fueron construyendo una identidad colectiva.

En ese recorrido, los museos y espacios culturales aparecen como estaciones de esos caminos, lugares donde se encuentran las historias locales y provinciales, el pasado y el presente, y donde el patrimonio material e inmaterial puede ser compartido con nuevas generaciones.

La programación podrá incluir visitas guiadas, exposiciones, propuestas musicales y de danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas, intervenciones y actividades participativas, entre otras iniciativas.

La participación es libre y gratuita, y cada institución podrá diseñar una propuesta propia para formar parte de esta celebración provincial.

Cómo participar

Las instituciones interesadas tienen tiempo para inscribirse hasta el 23 de octubre mediante el formulario online:

Formulario de inscripción – La Noche de los Museos Entrerrianos

Para realizar consultas, se encuentra disponible el correo [email protected].

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La Noche de los Museos Entre Ríos instituciones cultura
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