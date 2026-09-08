El dispositivo del Gobierno coordinará fuerzas federales, autoridades porteñas y la seguridad del Vaticano durante las actividades del Papa durante el viaje.

El Gobierno prepara operativo especial para la visita del papa León XIV en Buenos Aires en noviembre.

El Gobierno nacional puso en marcha la organización de un operativo especial de seguridad para la visita del papa León XIV a Buenos Aires, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 898/2026 del ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma convoca al Comando Unificado Federal , creado en 2024, y crea dentro de ese esquema un comando específico para el viaje del Pontífice.

Visita del Papa

El objetivo será planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales de las fuerzas federales necesarios para preservar el orden público y garantizar la seguridad durante las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución señala que el programa de avanzada contempla actividades en instalaciones aeroportuarias, sedes institucionales, espacios de culto y establecimientos de carácter social y penitenciario, además de una posible concurrencia masiva de personas. Por eso, el Gobierno considera necesario implementar un dispositivo especial.

El nuevo Comando Unificado Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV estará integrado por representantes de distintas áreas y fuerzas nacionales. Participarán:

la Secretaría de Seguridad Nacional;

la Subsecretaría de Despliegue Territorial;

la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal;

la Policía Federal Argentina;

la Gendarmería Nacional;

la Prefectura Naval Argentina;

la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA);

el Servicio Penitenciario Federal (debido a las actividades previstas en establecimientos bajo su competencia);

otros organismos nacionales que sean convocados según sus funciones.

Coordinación con la Guardia Suiza

Uno de los aspectos particulares del operativo será la articulación con el dispositivo de seguridad de la Santa Sede, incluida la Guardia Suiza Pontificia.

La resolución establece un mecanismo de enlace permanente entre las autoridades argentinas y los organismos encargados de la seguridad del Papa para facilitar la coordinación y el intercambio de información.

Cabe aclarar que la participación de la Guardia Suiza y de los demás organismos de seguridad de la Santa Sede no implicará su incorporación a las fuerzas argentinas ni les otorgará funciones de mando sobre ellas.

El dispositivo argentino conservará sus propias cadenas de mando y actuará dentro de las competencias establecidas por la legislación nacional.

Entre los objetivos del comando aparecen la protección de León XIV, las delegaciones oficiales y las autoridades nacionales y extranjeras, además de la prevención de delitos de competencia federal y de situaciones que puedan afectar la seguridad interior.

También deberá garantizar la seguridad de aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales, sedes diplomáticas y otros puntos estratégicos incluidos en el itinerario del Papa. El texto incorpora expresamente a los establecimientos penitenciarios que formen parte de sus actividades.

Otro de los ejes será la gestión de los lugares donde se desarrollen las actividades, los recorridos, los accesos y las zonas de concentración. La resolución pone especial atención en el riesgo de aglomeraciones masivas.

Para eso, el comando deberá elaborar un plan operacional específico, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Despliegue Territorial, que deberá contemplar la gestión de multitudes y la prevención de riesgos en los distintos puntos del itinerario.

La resolución invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa para integrar el comando.

También se prevé la participación, mediante representantes de enlace, del ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría General de la Presidencia, la Casa Militar y la Nunciatura Apostólica en la Argentina, además de las autoridades eclesiásticas involucradas en la organización del viaje.

El comando comenzará a funcionar desde la entrada en vigencia de la resolución y permanecerá activo hasta 48 horas después de la finalización de las actividades del Papa en Buenos Aires.

La visita argentina de León XIV forma parte de un viaje apostólico que también incluirá Uruguay y Perú y que se extenderá entre el 6 y el 17 de noviembre. El tramo correspondiente a Argentina está previsto entre el 8 y el 11 de ese mes.