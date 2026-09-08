Uno Entre Rios | Policiales | juego ilegal

Juego ilegal: contó que tenía un casino online "trucho" y terminó condenado

Se trata de la 1° condena por juego ilegal en Entre Ríos. Un entrerriano fue condenado luego de una investigación iniciada tras una entrevista periodística en la que contó como funcionaba su casino online

8 de septiembre 2026 · 10:16hs
Luis Acuña dio una entrevista y reveló su operatoria ilegal.

Luis Acuña dio una entrevista y reveló su operatoria ilegal.

Un ciudadano entrerriano fue condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión de ejecución condicional por ofrecer y explotar juegos de azar ilegales a través de casinos online. Lo particular del caso es que la investigación se inició a partir de una entrevista en la que el propio acusado contó cómo funcionaba la operatoria que desarrollaba.

Se trata de Luis Daniel Acuña, de 37 años, oriundo de Santa Elena, quien fue declarado autor material y penalmente responsable del delito previsto en el artículo 301 bis del Código Penal Argentino, referido a la explotación y oferta de juegos de azar sin autorización.

Seis adultos fueron detenidos tras un enfrentamiento vecinal en La Paz, mientras cinco adolescentes fueron trasladados y luego restituidos a sus familias.

Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela.

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

La sentencia, a la que accedió UNO, fue dictada por el juez de Garantías y Transición de La Paz, Ramón Lell, y fue firmada el pasado 18 de agosto. El caso tiene además un carácter inédito para la provincia: se trata del primer condenado penalmente en Entre Ríos por ofrecer juego ilegal.

Según surge de los fundamentos de la resolución, Acuña había organizado y explotado un sistema de captación de apuestas para “casinos online”, con la colaboración de una persona que se desempeñaba como “cajera” de las apuestas. La actividad se desarrollaba sin contar con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

La investigación tuvo como punto de partida una denuncia presentada por el cuerpo legal del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), autoridad de aplicación en materia de juegos de azar en Entre Ríos. El dato clave surgió de una publicación del portal digital “La Departamental Noticias”. Allí, Acuña había brindado una extensa entrevista en la que, de manera espontánea, explicó el funcionamiento de la actividad que llevaba adelante. Es decir, el propio acusado expuso públicamente detalles de la operatoria ilegal que posteriormente fueron incorporados como elemento de interés para la investigación.

LEER MÁS: Estafa: afirma que ganó 103 millones en un casino virtual, pero no le pagan el premio

A partir de esa información se avanzó sobre una actividad que, de acuerdo con la Justicia, consistía en captar apuestas para plataformas de casinos online sin las habilitaciones correspondientes.

La condena de Acuña marca así un precedente en Entre Ríos: por primera vez, una persona fue responsabilizada penalmente por ofrecer juego ilegal en la provincia, en un caso cuya investigación tuvo como disparador las propias declaraciones públicas del ahora condenado.

Resolución

La sentencia destaca: “Resulta particularmente relevante que el propio imputado describiera la estructura de funcionamiento de la organización, precisando que la gestión de cobros era realizada por terceras personas, quienes actuaban como “cajeros” o “cajeras”, constituyendo el nexo entre los apostadores y las plataformas digitales donde finalmente se desarrollaban los juegos de azar. De este modo, no sólo reconoció su intervención en la actividad investigada, sino que además explicó el rol que cumplían las distintas personas que integraban dicha estructura, evidenciando la existencia de una organización previamente diseñada para la explotación sistemática del juego clandestino”.

El fallo aclara que las manifestaciones efectuadas por el condenado fueron corroboradas mediante diversas medidas de investigación e, inclusive, un allanamiento en su domicilio.

Para finalizar, cabe destacar que el artículo 301 bis del Código Penal Argentino condena con penas de 3 a 6 años de prisión al que “explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.

juego ilegal condenado Condena La Paz
Noticias relacionadas
Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

El siniestro vial ocurrió el domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial Nº 37, a unos 1.200 metros al sureste de la Escuela Nº 155, en General Campos.

Vuelco en la Ruta 37, en General Campos

La Cámara Federal de Apelaciones rechazó el pedido de domiciliaria del hombre procesado por narcotráfico.

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Ver comentarios

Lo último

Convocan a instituciones entrerrianas a participar de La Noche de los Museos

Convocan a instituciones entrerrianas a participar de La Noche de los Museos

Messi y Lautaro Martínez, nominados al balón de Oro 2026

Messi y Lautaro Martínez, nominados al balón de Oro 2026

Don Osvaldo llega a Entre Ríos con dos fechas en Concordia y Paraná

Don Osvaldo llega a Entre Ríos con dos fechas en Concordia y Paraná

Ultimo Momento
Convocan a instituciones entrerrianas a participar de La Noche de los Museos

Convocan a instituciones entrerrianas a participar de La Noche de los Museos

Messi y Lautaro Martínez, nominados al balón de Oro 2026

Messi y Lautaro Martínez, nominados al balón de Oro 2026

Don Osvaldo llega a Entre Ríos con dos fechas en Concordia y Paraná

Don Osvaldo llega a Entre Ríos con dos fechas en Concordia y Paraná

ATE rechazó liquidaciones no remunerativas ni bonificables y pidió llamado a paritarias

ATE rechazó liquidaciones no remunerativas ni bonificables y pidió llamado a paritarias

Tribus Club de Arte presenta una semana llena de rock y homenajes

Tribus Club de Arte presenta una semana llena de rock y homenajes

Policiales
Juego ilegal: contó que tenía un casino online trucho y terminó condenado

Juego ilegal: contó que tenía un casino online "trucho" y terminó condenado

Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
ATE rechazó liquidaciones no remunerativas ni bonificables y pidió llamado a paritarias

ATE rechazó liquidaciones no remunerativas ni bonificables y pidió llamado a paritarias

El MiradorTEC recibió el Premio Perfil 2026 por favorecer la economía del conocimiento

El MiradorTEC recibió el Premio Perfil 2026 por favorecer la economía del conocimiento

Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas

Dejanos tu comentario