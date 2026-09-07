Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Preocupación en Bovril por una ola de faena clandestina: denuncian al menos nueve animales en los últimos 30 días.

Un pequeño productor de la zona de Bovril denunció que en los últimos 30 días fueron faenados al menos nueve animales dentro de su establecimiento. Advirtió por las pérdidas económicas y reclamó una investigación coordinada para frenar una seguidilla de hechos que también afecta a productores vecinos.

Una creciente preocupación atraviesa a productores rurales de la zona de Bovril , en el departamento La Paz, por una serie de robos y hechos de faena clandestina de ganado. En los últimos 30 días se registraron al menos nueve animales vacunos faenados dentro de un establecimiento, además de otros episodios similares denunciados en campos vecinos.

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Álvaro Prevero, pequeño productor de la zona, contó la situación en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) y explicó que los hechos comenzaron a registrarse a principios de agosto. Con el correr de los días, la frecuencia de los episodios aumentó y llegó a encontrar un animal faenado aproximadamente cada cuatro días.

“Fueron seis madres y el resto terneros, con un promedio de 140, 150 kilos. Es preocupante porque nosotros somos pequeños productores”, señaló.

Prevero explicó que los primeros animales no fueron denunciados, pero que la cantidad de casos terminó superando todos los límites. La situación se agravó además durante un período de alrededor de diez días de lluvias, cuando comenzaron a sucederse los hallazgos con mayor frecuencia.

El impacto económico

El productor detalló que su unidad productiva tiene unas 200 hectáreas, de las cuales 65 están destinadas a la agricultura, y actualmente cuenta con unas 90 madres. La pérdida de animales representa un fuerte impacto para la economía de los pequeños establecimientos. “Cuando se nos reduce la cantidad de animales, se nos pone muy cuesta arriba todo”, explicó. En ese sentido, remarcó que recuperar el stock tampoco resulta sencillo. “Si repongo animales y al otro día lo tengo faenado”, planteó, al explicar la incertidumbre que genera volver a invertir en ganado ante la posibilidad de nuevos ataques.

Prevero contó que su familia adquirió la propiedad hace unos 20 años y que producen allí desde hace siete. Según sostuvo, durante ese período se registraron reiteradamente hechos de delitos rurales.

También afecta a los vecinos

La situación no se limitaría a un solo establecimiento. De acuerdo con la presentación realizada ante las autoridades, también se produjeron hechos similares en predios vecinos.

“Yo hoy estoy denunciando y me estoy poniendo al frente de todo esto. Pero mis vecinos están en la misma situación que yo”, afirmó Prevero, quien sostuvo que algunos productores directamente dejan de denunciar por cansancio o porque sienten que sus reclamos no tienen respuesta.

Investigación

Ante la gravedad de los hechos, se encuentran trabajando en la zona efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de la Brigada de Delitos Rurales, el director y subdirector de Delitos Rurales y la Fiscalía de La Paz. Además, la Federación Agraria Argentina acompaña y sigue de cerca el desarrollo de la situación.

Prevero destacó la atención recibida por el personal de seguridad y de Abigeato, aunque reclamó una mayor coordinación entre las distintas áreas involucradas.

“Hasta que no se trabaje en conjunto con profesionales de investigación, es complicadísimo”, sostuvo. El productor también contó que se comunicó con el fiscal de La Paz, Barbosa, para plantearle la situación. Según relató, tras ese contacto se aceleraron los allanamientos y se logró la detención de una persona en la localidad.

Sin embargo, consideró que todavía es necesario profundizar la investigación para determinar quiénes están detrás de los hechos.

El reclamo

Uno de los principales planteos de los productores está relacionado con la necesidad de actuar rápidamente después de cada denuncia.

Prevero explicó que, una vez faenado un animal, la carne puede ser retirada del establecimiento y posteriormente comercializada, lo que dificulta seguir el rastro de los responsables. Por este motivo, el pedido elevado a las autoridades apunta a reforzar las medidas de prevención, vigilancia e investigación, esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de los productores rurales.

“Si no se actúa en conjunto y con un trabajo serio, termina en la nada”, concluyó Prevero.