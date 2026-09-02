Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón está muy cerca de dejar Boca y pasar al Atlas de México, que negocia con el Xeneize una compra o un préstamo con obligación de compra.

Kevin Zenón está muy cerca de dejar Boca Juniors y convertirse en nuevo jugador de Atlas de México . Sobre el cierre del mercado de pases, el conjunto mexicano, dirigido por Hernán Crespo, negocia activamente por el mediocampista argentino y analiza distintas alternativas para concretar su llegada, ya sea mediante una compra o a través de un préstamo con condiciones que convenzan al Xeneize.

Las conversaciones entre las partes avanzaron durante las últimas horas y, si bien todavía no existe un acuerdo definitivo, desde ambos clubes mantienen el diálogo con la intención de alcanzar una resolución en breve. El mercado de pases entra en su etapa final y las próximas horas serán determinantes para conocer el futuro del futbolista.

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Atlas acelera por Kevin Zenón y Boca define su salida

En este momento, el movimiento más cercano a realizarse en el mercado es la salida de KEVIN ZENÓN a México.



De todas formas, entienden que tendrán el margen de 10 días más para incorporar ante la lesión de Tomás Aranda



Hoy NO HAY negociaciones en curso para la llegada… pic.twitter.com/VQGfrVUqTj — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 1, 2026

Atlas ya había realizado días atrás una propuesta de préstamo con opción de compra por Zenón, pero Boca Juniors decidió rechazarla. La postura de la institución de Brandsen 805 es clara: el jugador solamente saldría cedido si la operación contempla una obligación de compra, una condición que el club mexicano deberá aceptar si pretende cerrar el acuerdo.

Zenón llegó a Boca Juniors en enero de 2024 procedente de Unión, en una operación por la que el Xeneize desembolsó 3,5 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos del futbolista. Desde su llegada, el mediocampista tuvo distintos momentos dentro del plantel y ahora podría continuar su carrera en la Liga MX.

En Atlas esperan avanzar con una nueva propuesta que pueda satisfacer las pretensiones de Boca Juniors. El equipo mexicano está dispuesto a insistir por el jugador y las próximas horas podrían resultar decisivas para definir si finalmente se concreta su salida.

La situación también representa un cambio de escenario para Zenón, quien en principio aparecía como uno de los futbolistas que Boca Juniors buscaba recuperar y darle mayor protagonismo. Sin embargo, durante el último período tuvo poca participación y apenas sumó algunos minutos distribuidos en seis partidos.

Mientras tanto, Boca Juniors mantiene su atención puesta en el duelo frente a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, aunque la dirigencia también sigue de cerca las negociaciones por Zenón. Si Atlas logra llegar a un acuerdo bajo las condiciones pretendidas por el Xeneize, el mediocampista podría dejar el fútbol argentino y continuar su carrera en México.