Don Osvaldo llega a Entre Ríos con dos fechas en Concordia y Paraná

Don Osvaldo se presentará el viernes 6 de noviembre en Concordia y el sábado 7 en Paraná. Las entradas estarán disponibles desde el 9 de septiembre

Don Osvaldo llegará a Entre Ríos en noviembre con dos presentaciones en Concordia y en Paraná. La banda se presentará el viernes 6 de noviembre en el Microestadio del Club Estudiantes de Concordia , mientras que el sábado 7 de noviembre será el turno de Paraná, con un show previsto en el Club Echagüe .

La llegada de Don Osvaldo propone dos encuentros con el público entrerriano y una oportunidad para disfrutar en vivo de las canciones y el espíritu de una de las propuestas más importantes vinculadas al universo del rock argentino.

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La primera fecha será en Concordia, el viernes 6 de noviembre, en el Microestadio del Club Estudiantes. Al día siguiente, sábado 7, la banda desembarcará en Paraná, donde se presentará en el Club Echagüe.

Las entradas para ambas fechas estarán disponibles desde el miércoles 9 de septiembre, tanto en puntos de venta físicos como a través de Eden Entradas.