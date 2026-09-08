En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

Desde este martes rige el nuevo esquema tarifario para el boleto de colectivos urbanos en Concordia. Será desde los 1.930 pesos.

Desde este martes las tarifas en Concordia aumentaron su valor.

Desde este martes se comenzó a aplicar en Concordia la nueva tarifa para el transporte público de pasajeros, que recientemente fue aprobada por parte del Concejo Deliberante. De acuerdo al nuevo cuadro tarifario, el boleto correspondiente a la primera sección o tarifa plana tendrá un costo de 1.930 pesos, mientras que para la segunda sección el valor será de 2.316 pesos. En tanto, la tercera sección tendrá un costo de 2.702 pesos, la cuarta sección llegará a los 3.860 pesos y el servicio nocturno tendrá una tarifa de 2.702 pesos.

El esquema también contempla el denominado boleto integrado combinado. En este caso, el primer viaje tendrá el valor de la tarifa plana, es decir, 1.930 pesos. El segundo viaje dentro de la misma sección podrá realizarse sin costo, siempre que se efectúe dentro de una ventana temporal de 50 minutos desde el primer pasaje.

Para un tercer viaje o aquellos casos que no queden comprendidos dentro del beneficio anterior, la tarifa será de 1.039 pesos, correspondiente a una reducción del 45% sobre el valor de la tarifa plana.

El nuevo cuadro mantiene además diferentes beneficios de acuerdo a los atributos de cada pasajero. Los menores de 3 años, las personas con discapacidad, los pasajeros que cuenten con certificado del INCUCAI, los estudiantes primarios y los estudiantes secundarios continuarán viajando sin costo.

Los estudiantes con tarifa diferenciada

Por su parte, los estudiantes universitarios abonarán 579 pesos, lo que representa un descuento del 70% sobre la tarifa plana. Los docentes dependientes del Consejo General de Educación de Entre Ríos también conservarán la gratuidad del servicio.

Finalmente, quienes accedan al denominado Boleto Concordiense tendrán un descuento del 30% respecto de la tarifa plana y deberán abonar 1.351 pesos por viaje.