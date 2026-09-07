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Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Tras la conformación del jurado popular , el debate oral y público comenzará este martes a las 8 en el Salón Arturo Illia de la Municipalidad de Concepción del Uruguay

7 de septiembre 2026 · 15:30hs
Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Foto Internet/Ilustrativa

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Con la conformación del jurado popular concluida este lunes, mañana martes a las 8 se pondrá en marcha un nuevo juicio por jurados en el "Salón Arturo Illia" de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. El proceso penal se desarrolla en el marco del legajo judicial caratulado “Stegeman, Eric Javier S/Homicidio en ocasión de robo”.

Hasta el viernes

El debate, programado para extenderse hasta el próximo viernes, contará con la conducción del juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Fernando Martínez Uncal. Por su parte, la acusación estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal María José Labalta.

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Imagen ilustrativa.

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Concepci&oacute;n del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra &Eacute;ric Stegeman

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Por el lado de la defensa, el imputado Éric Javier Stegeman (quien actualmente cumple la medida de arresto domiciliario) contará con la asistencia técnica de los abogados defensores Félix Pérez y Leandro Monje.

Este caso marca un hito en la administración de justicia local: se trata del juicio por jurados número 171 que se realiza en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal en el territorio.

Concepción del Uruguay Juicio por jurados
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