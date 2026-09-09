Trámites digitales en Paraná: más de 200 gestiones ya se pueden iniciar online

La Municipalidad de Paraná puso en marcha la TDI, un sistema que agiliza trámites, reduce el uso de papel y permite seguir los expedientes de forma digital.

La iniciativa apunta a modificar la relación cotidiana entre los vecinos y el municipio. El objetivo es que buena parte de las gestiones pueda realizarse de manera online, sin necesidad de trasladarse hasta una dependencia municipal para presentar documentación o consultar el estado de un expediente.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, explicó que el desarrollo de esta herramienta demandó varios meses de trabajo entre el equipo de Innovación Pública y diferentes áreas de la administración. Según detalló, TDI representa un cambio que va más allá de reemplazar los expedientes de papel por documentos digitales. La intención es revisar los procedimientos internos y reorganizarlos para que el ciudadano tenga un rol central.

Un cambio en la forma de hacer trámites

“Buscamos un cambio de paradigma”, sostuvo Halle al referirse a la implementación del sistema. En esa línea, remarcó que la digitalización permite repensar los circuitos administrativos y facilitar el acceso de los vecinos a los servicios municipales.

Uno de los puntos que destacó el funcionario es que la plataforma fue desarrollada completamente por trabajadores de la Municipalidad de Paraná. El sistema fue diseñado por el equipo técnico del municipio para responder a las necesidades específicas de la administración local. La herramienta permitirá, además, conocer el recorrido de cada expediente y reducir los tiempos asociados al traslado físico de documentación entre las distintas dependencias municipales.

“Esperamos que sea una herramienta que permita gestionar mejor”, señaló Santiago Halle, quien también vinculó el proceso con uno de los objetivos de gestión relacionados con la construcción de una Paraná más sostenible.

Cómo funcionará el sistema Mi Paraná

Para comenzar un trámite, el vecino deberá ingresar a la plataforma Mi Paraná con su usuario y contraseña. Desde allí podrá seleccionar la gestión correspondiente y adjuntar la documentación solicitada.

Una vez presentada la solicitud, Mesa de Entradas realizará la validación correspondiente. Luego, el ciudadano recibirá la información del trámite iniciado y el número de expediente, tanto dentro de la plataforma como a través del correo electrónico asociado a su cuenta.

De esta manera, el vecino podrá realizar el seguimiento de la gestión sin tener que acudir personalmente a una oficina municipal para conocer en qué instancia se encuentra.

El nuevo sistema también incorpora una herramienta destinada a evitar la presentación reiterada de documentación. Si una persona ya entregó determinada información y esta quedó registrada en el sistema, la intención es que pueda ser utilizada para otras gestiones cuando corresponda.

Más transparencia y control sobre los expedientes

La digitalización incorpora además mecanismos para registrar cada movimiento que se realiza dentro del expediente.

Emanuel Orzuza, coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital, explicó que los trámites incluidos en TDI son trazables y auditables. Además, los documentos cuentan con firma digital, lo que permite preservar su integridad y evitar modificaciones. El sistema busca así aportar mayor transparencia a los procedimientos internos y, al mismo tiempo, facilitar el control sobre el recorrido de cada gestión.

La eliminación progresiva del papel también permitirá reducir los tiempos vinculados con el traslado de expedientes entre edificios y oficinas. En una administración con múltiples reparticiones, el movimiento físico de documentación puede convertirse en una de las causas de demora.

Capacitación para más de 1.000 trabajadores

Antes de la puesta en funcionamiento del sistema, la Municipalidad llevó adelante distintas instancias de capacitación para sus empleados.

Más de 1.000 agentes municipales participaron de encuentros generales y luego recibieron formación específica en sus respectivas reparticiones. El objetivo fue que cada área pudiera conocer cómo quedaban organizados sus procedimientos dentro de TDI.

Orzuza destacó el trabajo realizado junto con las distintas dependencias y señaló que la implementación implicó relevar los circuitos administrativos y adaptar la herramienta a las particularidades de cada sector.

El municipio avanza hacia el fin del papel

La puesta en marcha de TDI inicia también una etapa de transición hacia una administración municipal completamente digital.

Los nuevos trámites deberán comenzar por la plataforma, mientras que aquellos expedientes que fueron iniciados en papel continuarán su recorrido durante los próximos meses. La Municipalidad prevé avanzar progresivamente con su digitalización para incorporarlos al nuevo sistema. La intención es que el proceso de transición se complete hacia el próximo año y que tanto los nuevos expedientes como los que ya estaban en curso puedan gestionarse dentro de TDI.

Para el municipio, la reducción del uso de papel forma parte de una estrategia más amplia vinculada con la sustentabilidad. La digitalización busca, de este modo, agilizar los trámites para los vecinos, ordenar los procedimientos internos y reducir el impacto asociado al uso y traslado de documentación.

Con la Tramitación Digital Inteligente, Paraná comienza así una transformación en la manera de vincularse con sus vecinos. El desafío será que el nuevo sistema permita convertir la tecnología en una herramienta concreta para hacer los trámites más simples, rápidos y transparentes.