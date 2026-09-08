La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días.

La Justicia, resolvió prorrogar por 100 días la prisión preventiva de Pablo Rodríguez Laurta, acusado por tres homicidios, dos en Córdoba y uno en Entre Ríos.

La jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró, resolvió este martes prorrogar por 100 días la prisión preventiva de Pablo Laurta , el ciudadano uruguayo de 40 años acusado por tres homicidios cometidos en el marco de una secuencia criminal que tuvo como escenarios a Córdoba y Entre Ríos.

Laurta está acusado en Córdoba de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio, en octubre de 2025. Según la investigación judicial, ambos crímenes ocurrieron en la vivienda de las víctimas y luego el acusado habría escapado llevándose consigo al hijo que tenía en común con Giardina, un niño de cinco años. El menor fue posteriormente localizado sano y salvo.

El tercer homicidio que se le atribuye ocurrió en Entre Ríos y tiene como víctima al remisero Martín Sebastián Palacio. La investigación sostiene que Laurta lo habría contratado para trasladarse y que posteriormente lo asesinó. El cuerpo fue hallado días después y las pericias determinaron que había sido desmembrado. En esta causa, la Fiscalía de Concordia lo acusa por homicidio criminis causa.

La conexión entre los crímenes

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el asesinato de Palacio habría ocurrido antes del doble femicidio de Córdoba y estaría relacionado con el plan de Laurta para desplazarse hacia esa provincia y luego escapar hacia Uruguay.

La acusación sostiene que el remisero fue asesinado durante ese recorrido y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado con el objetivo de ocultar el crimen.

La secuencia terminó con la detención de Laurta en Gualeguaychú, cuando intentaba continuar su fuga.

Desde entonces, el acusado quedó vinculado judicialmente a las investigaciones de ambas provincias. En Córdoba, la causa por los asesinatos de Giardina y Zamudio fue elevada a juicio y el debate oral tiene previsto comenzar el 8 de marzo de 2027.

La prisión preventiva en Entre Ríos

En este contexto, Seró dispuso que Laurta continúe detenido a disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 y permanezca alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. La decisión extiende la medida cautelar que pesa sobre el acusado en la investigación por el crimen de Palacio.

La magistrada también contempló que Laurta se encuentra requerido por la Justicia cordobesa. Por ese motivo, ordenó librar oficio a la Unidad Penal de Cruz del Eje y a la magistratura que interviene en Córdoba, con el objetivo de garantizar el derecho de defensa del imputado, indicó Diario Río Uruguay.

En ese sentido, la resolución establece que su defensor, Augusto Laferriere, deberá contar con al menos 30 minutos semanales de comunicación con Laurta mediante videollamada o cualquier otro medio telemático, para atender las cuestiones vinculadas con su defensa.

La acusación en Entre Ríos está a cargo de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning. Mientras tanto, en Córdoba Laurta afrontará el juicio por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, en una causa que también contempla otros hechos vinculados con la violación de restricciones judiciales y la sustracción del hijo que tenía con su expareja.