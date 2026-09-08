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Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

Uno de los ancianos que había sido rescatado de su vivienda tras un incendio en Paraná murió este martes. La víctima tenía 87 años.

8 de septiembre 2026 · 19:11hs
Este martes

Este martes, en Paraná, murió uno de los ancianos rescatados de las llamas. 

Falleció en Paraná, este martes, uno de los ancianos que había sido rescatado de su vivienda luego de un incendio. La víctima fatal tenía 87 años y fue identificada como Carlos Rubén Clotet.

LEER MÁS: Policía rescató a dos adultos mayores durante un incendio en Paraná

El incendio en Paraná

El foco ígneo ocurrió durante la madrugada del domingo. Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná fue movilizada hasta calle D’Agostino 1969, a raíz del incendio registrado en la vivienda.

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Al arribar al lugar, los bomberos iniciaron rápidamente las tareas correspondientes para controlar el fuego, evitar su propagación y brindar seguridad en el sector.

Como consecuencia del humo generado por el incendio, dos personas mayores resultaron afectadas por inhalación de humo, siendo asistidas y posteriormente derivadas al Hospital San Martín para su evaluación y atención médica.

Las personas internadas era un matrimonio longevo. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció este martes el hombre de 87 años, mientras que permanece internada la mujer de 85 años, que también sufrió lesiones por quemaduras e inhalación de monóxido de carbono.

El día del incendio, los bomberos realizaron tareas de extinción, enfriamiento, ventilación y control preventivo de la vivienda, verificando posteriormente las condiciones de seguridad del lugar. Se supo luego que la falla en una heladera podría haber originado el fuego.

Paraná
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