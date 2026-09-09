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Bruno Amiconi, el árbitro de la polémica que retornará en el Grella

Tras ser parado por una polémica actuación el árbitro retornará a escena este fin de semana en el encuentro entre Patronato y Temperley.

9 de septiembre 2026 · 13:20hs
Bruno Amiconi, el árbitro de la polémica que retornará en el Grella

La Asociación de Fútbol Argentino oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán este fin de semana en el marco de la 29° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. En este capítulo Patronato recibirá el próximo domingo desde las 15.30 a Temperley.

Bruno Amiconi será el encargado de impartir justicia en el estadio Grella. El colegiado nacido en La Plata estará secundado por los jueces asistentes Marcelo Bistocco y Walter Ferreyra. El cuarto árbitro será Marcelo Sanz.

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Regresa a escena en el Grella

Amiconi fue blanco de las críticas por el polémico arbitraje que protagonizó en el encuentro que disputaron Gimnasia y Tiro de Salta y Chacarita el pasado 29 de agosto por la 27° fecha en el Gigante del Norte.

El juez perjudicó al conjunto Funebrero al omitir dos penales en momentos clave del partido a pesar de claras infracciones dentro del área rival. La jugada que terminó de caldear los ánimos en la visita, anulada sin una justificación clara que respaldara la decisión en el campo de juego.

Tras esa polémica performance el árbitro no fue designado para dirigir encuentros en el siguiente capítulo. Retornará a escena este domingo en barrio Villa Sarmiento

Antecedentes con Patronato

Amiconi dirigió dos encuentros que tuvo como animador a Patronato. El primer juego se escribió el 7 de julio de 2024, ocasión en la que el Rojinegro derrotó 3 a 0 a Tristán Suárez en el estadio Grella.

Luego, el 26 de julio de 2025, Amiconi arbitró la derrota del Santo ante Deportivo Madryn por 2 a 0, en el sur del país. En esa historia el colegiado expulsó al goleador del representante entrerriano Alan Bonansea.

Por su parte, Amiconi tuvo contacto con Temperley en tres oportunidades. El Gasolero ganó los tres juegos.

Programa de la 29° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

22: Gimnasia y Tiro (Salta) – Tristán Suárez

Árbitro: Javier Delbarba

Sábado

15_ Atlanta – Güemes

Árbitro: Juan Pablo Loustau

15: Colegiales – Nueva Chicago

Árbitro: Franco Acita

15.30: Almagro – Deportivo Maipú

Árbitro: Wenceslao Meneses

17: Quilmes – San Martín (San Juan)

Árbitro: Adrián Franklin

Domingo

15.30: Patronato – Temperley

Árbitro: Bruno Amiconi

16: Gimnasia (Jujuy) – Atlético Rafaela

Árbitro: Lucas Cavallero

16.30: Midland – Chacarita

Árbitro: Juan Cruz Robledo

18.30: San Martín (Tucumán) – Agropecuario

Árbitro: Fabrizio Llobet

Árbitro Grella Patronato Primera Nacional
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