Viejas Locas vuelve a Paraná: "Las canciones siguen vigentes"

Fachi Crea y Abel llegarán nuevamente a la ciudad para recorrer los clásicos de Viejas Locas. El show será el viernes 18 de septiembre en Tierra Bomba

Fachi Crea y Abel llegarán nuevamente a la ciudad para recorrer los clásicos de Viejas Locas. El show será el viernes 18 de septiembre en Tierra Bomba

Las canciones que atravesaron los años 90 y se convirtieron en parte de la identidad del rock argentino volverán a sonar en Paraná. Viejas Locas por Fachi y Abel se presentará el viernes 18 de septiembre en Tierra Bomba, donde recorrerá los clásicos de la banda y volverá a encontrarse con un público que mantiene intacta la conexión con esas canciones.

Desde su aparición en la escena del rock argentino, Viejas Locas logró construir una identidad propia a partir de canciones directas, callejeras y cercanas a la vida cotidiana. La banda se convirtió en una de las referencias del rock barrial de los años 90 y sus temas encontraron rápidamente un lugar entre un público que se reconoció en esas historias, en sus melodías y en una manera de entender el rock que trascendió generaciones.

Con una trayectoria ligada a una época fundamental de la música argentina, Viejas Locas formó parte de un movimiento que llevó el rock de los barrios a escenarios cada vez más grandes. Sus canciones se incorporaron al repertorio popular y continuaron circulando mucho después de sus primeros años, convirtiéndose en parte de la memoria musical de quienes crecieron con ellas y también de nuevas generaciones que las descubrieron con el paso del tiempo.

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La ruta continúa

El valor de ese repertorio se refleja justamente en su permanencia. A más de 25 años de algunas de sus primeras grabaciones, canciones como Homero, Me gustas mucho, La simpar y Aunque a nadie ya le importe continúan siendo reconocidas y cantadas por el público. Es allí donde aparece una de las mayores fortalezas de la banda: haber creado canciones que lograron superar el momento en que fueron escritas para convertirse en parte de la cultura rock argentina.

Por eso, cada encuentro con las canciones de Viejas Locas funciona también como un puente entre generaciones. Para algunos será la posibilidad de volver a escuchar en vivo temas que forman parte de su propia historia; para otros, una oportunidad de acercarse a un repertorio que marcó una época y que todavía conserva su capacidad de reunir a la gente alrededor de una melodía y una letra conocida de memoria.

Al frente de esta formación se encuentra Fabián Fachi Crea, histórico integrante de Viejas Locas, quien junto a Abel continúa llevando esas canciones por distintos escenarios del país. Paraná es, además, una ciudad que forma parte del recorrido habitual de la banda. Según contó Fachi en diálogo con UNO, desde hace cuatro o cinco años llegan al menos una vez por temporada y cada visita tiene algo en común: el encuentro con un público dispuesto a convertir la noche en una fiesta.

“Las canciones de Viejas Locas para nosotros son sinónimo de fiesta”, aseguró el músico. La intención, explicó, es que en cada ciudad el público pueda disfrutar, cantar y pasar un buen momento, aun cuando detrás de cada presentación haya largas horas de viaje y el esfuerzo de sostener una agenda de shows por distintos puntos del país.

La ruta forma parte de la vida cotidiana de los músicos. Viajes de diez, once o doce horas en combi, presentaciones y nuevamente la ruta para llegar a la siguiente ciudad. Sin embargo, para Fachi, el vínculo con el público funciona como una fuente permanente de energía. “Nos mantiene mejor, nos renueva la energía todas las semanas para salir”, señaló. “Lo bueno de las canciones de Viejas Locas es que siguen vigentes a pesar de tener canciones de 25, 30 años. Siguen vigentes como si fueran actuales”, destacó. El paso del tiempo tampoco implica abandonar la esencia original.

“Tratamos de mantener la esencia de lo que era la banda cuando nosotros éramos jóvenes, allá por los 90”, explicó Fachi. La propuesta busca recrear las canciones de una manera cercana a las versiones que quedaron registradas en los discos, para que quienes las conocen puedan volver a cantarlas y reconocer en vivo aquellas melodías que forman parte de su historia. El repertorio incluirá los clásicos que el público espera: “Todas las canciones que la gente quiere escuchar y quiere bailar y cantar van a estar”, anticipó Fachi.

Las entradas están disponibles a través de Passline.com. Será una nueva oportunidad para que las canciones de una banda que marcó una época del rock argentino vuelvan a encontrarse con el público entrerriano y, una vez más, conviertan la noche en una fiesta.