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Entre Ríos en rojo por crisis en la citricultura y los sectores arrocero y forestal

El Semáforo de Coninagro marca, entre las actividades en rojo, cadenas clave en Entre Ríos como arroz, citricultura y silvicultura con precios rezagados poco margen e inflacion

9 de septiembre 2026 · 11:55hs
Entre Ríos en rojo por crisis en la citricultura y los sectores arrocero y forestal

Entre Ríos en rojo por crisis en la citricultura y los sectores arrocero y forestal

Entre Ríos en rojo por crisis en la citricultura y los sectores arrocero y forestal

Entre Ríos en rojo por crisis en la citricultura y los sectores arrocero y forestal

El relevamiento de julio de 2026 de Coninagro muestra un preocupante deterioro en casi la mitad de los sectores productivos del país, destacándose el pase a la zona roja de los cítricos dulces y la forestación.

Cadenas neurálgicas para la economía entrerriana como el arroz, la citricultura y la madera sufren márgenes comprimidos por precios rezagados e inflación de costos.

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Cayeron nuevas producciones y se profundiza la crisis regional

Durante julio de 2026, el Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro registró un saldo de 4 actividades en verde, 6 en amarillo y 9 en rojo.

En comparación con el mes anterior, se constató el traspaso de amarillo a rojo de dos sectores de gran peso productivo: la citricultura y la actividad forestal.Con este movimiento, el mapa de las producciones en situación crítica (rojo) quedó integrado por yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche, mandioca, forestales y cítricos dulces.

Entre Ríos: la citricultura enfrenta una campaña con rentabilidad en rojo.

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Cítricos dulces: caída directa a la zona roja

La citricultura dulce ingresó al semáforo rojo debido a un marcado deterioro en su componente de negocio. En julio de 2026, el valor promedio del cajón de 18 kg cayó un 9% en comparación con el mes anterior y registró una suba interanual del 17%, quedando considerablemente por debajo de la inflación del período.

En el frente comercial, el consumo interno retrocedió un 10% interanual y las exportaciones cayeron un 34%, con una producción estancada en torno a 1,5 millones de toneladas.

En la perspectiva histórica de Coninagro, los cítricos permanecen en rojo durante el 64% de los meses analizados.

LEER MÁS: Citrus: alerta por bajos precios y fuerte caída de demanda

Arroz: precios reales un 50% por debajo del promedio de 5 años

El complejo arrocero se mantiene en terreno crítico. Aunque en julio el productor recibió $280.000 por tonelada (+40% interanual en valores nominales), al analizar la cifra a precios constantes se ubica un 50% por debajo del promedio histórico de los últimos cinco años ($560.000/t).

Para la campaña 2025/26 se estima una caída interanual del 14% en la superficie sembrada (200.000 ha) y una baja del 12,5% en el volumen producido (1,4 millones de toneladas). Asimismo, el productor arrocero capta hoy solo el 15% del precio final que paga el consumidor en góndola, 5 puntos porcentuales menos que su promedio histórico del 20%.

Al igual que los cítricos, el arroz acumula un 64% de su trayectoria en color rojo.

LEER MÁS: La producción de arroz caería un 30% en Entre Ríos durante 2026/27

Producción Forestal: parálisis por freno en la construcción e importaciones

La actividad forestal empeoró a color rojo presionada por el estancamiento de sus precios, que desde octubre del año anterior acumulan una suba interanual de apenas el 4%.

La menor actividad en la construcción y la paralización de la obra pública redujeron la demanda interna de madera. A esto se suma una elevada estructura de costos y la competencia de compras externas, con importaciones que aumentaron un 13% interanual sumando USD 196 millones.

LEER MÁS: Incertidumbre en el sector apícola ante el avance de El Niño en la región

Cadena aviar: señales mixtas en amarillo

Ubicada en la franja de precaución (amarillo), la avicultura refleja falta de dinamismo. En julio, el pollo eviscerado cotizó a $2.782 por kilo al productor (-2% mensual y +10% interanual) y la docena de huevos en $1.700 (-7% mensual y -28% interanual).

Las exportaciones del complejo aviar cayeron un 21% en los últimos doce meses (acumulando USD 106 millones), mientras que la participación del productor en el precio final retrocedió al 39% frente al 45% histórico.

Miel y Ganadería bovina: las luces verdes de la región

En el extremo favorable (verde) se destacan la apicultura y la ganadería bovina. En el sector apícola, el precio de la miel para exportación aumentó un 64% interanual y las ventas al exterior crecieron un 39%, alcanzando los USD 321 millones sin registrarse importaciones.

Por su parte, la cadena bovina acumuló subas de precio del 60% interanual ($4.680/kg novillito y $6.211/kg ternero) y ventas externas por USD 5.964 millones (+35%).

Diagnóstico de fondo: costos en alza y atraso en los precios al productor

El informe de Coninagro concluye que el principal desencadenante del rojo en las 9 economías regionales es la asimetría entre costos y precios. Los valores pagados al productor permanecieron estancados o crecieron a un ritmo inferior a la inflación, mientras que los costos operativos continuaron en ascenso, achicando severamente los márgenes reales de rentabilidad.

En una mirada de largo plazo de más de ocho años de mediciones, 7 de las 19 actividades analizadas han estado en situación crítica en más de la mitad de los relevamientos, evidenciando un problema estructural que afecta la sostenibilidad de los productores del interior del país.

Entre Ríos Citricultura Sector arrocero Coninagro
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