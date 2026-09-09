Tiroteo en inmediaciones del CAE: hubo 12 allanamientos y seis detenidos.

El pasado sábado 22 de agosto, en calle 3 de Febrero al final y en la zona del nuevo entubado, en inmediaciones de las instalaciones de la cancha de Hockey del CAE , se produjo un enfrentamiento armado entre dos grupos antagónicos. El hecho derivó en la intervención del personal policial, que logró detener a tres personas y secuestrar armas de fuego.

A partir de lo ocurrido, el fiscal Santiago Alfieri, a cargo de la investigación, dispuso una serie de tareas a la Policía con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Tras el enfrentamiento armado en el CAE, realizaron 12 allanamientos

Como resultado de esas diligencias, durante la jornada de este miércoles se llevaron adelante un total de 12 allanamientos en distintos puntos de Villa Almendral, barrio Los Arenales y la localidad de San Benito.

Los procedimientos permitieron concretar la detención de seis personas mayores de edad, mientras que además se produjo el secuestro de estupefacientes, entre ellos marihuana. Los elementos incautados y las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que continúa siendo investigada por la Fiscalía.