El quirófano móvil continúa en septiembre con el operativo gratuito de Salud Animal, que ofrece castraciones, vacunación y desparasitación para perros y gatos.

El quirófano móvil llega a Anacleto Medina y Puerto Sánchez durante esta semana.

La Municipalidad de Paraná continúa durante septiembre con el operativo de Salud Animal, una propuesta que recorre distintos barrios de la ciudad para brindar de manera gratuita servicios de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

Esta semana, el quirófano móvil se instaló en el barrio Anacleto Medina, donde permanecerá hasta el miércoles en el Salón de Usos Múltiples (SUM) ubicado en la plaza Mártires de Trelew, sobre calle Juan Vives, entre Los Chanás y Los Jacarandáes.

La iniciativa busca facilitar el acceso de los vecinos a prestaciones destinadas al cuidado y la prevención de enfermedades en animales domésticos.

El operativo se traslada a Puerto Sánchez

Luego de su paso por Anacleto Medina, el quirófano móvil se trasladará al barrio Puerto Sánchez. Allí atenderá el jueves y viernes en la rotonda ubicada al final de la calle Pescador del Paraná.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Municipio, tendrán prioridad los vecinos de los sectores donde se desarrolla el operativo y aquellas personas que hayan gestionado previamente un turno a través de la plataforma Mi Paraná. De todos modos, también se brindará atención por orden de llegada.

Para acceder a las castraciones, se recomienda que los animales concurran con un ayuno de aproximadamente 10 horas. En el caso de los perros, deberán ser trasladados con collar y correa y, si presentan conductas agresivas, con bozal.

Los gatos, en tanto, deberán ser llevados en una transportadora o en un bolso cerrado. Además, se aconseja que los responsables concurran con una manta para cubrir al animal una vez finalizada la intervención.

Una política de bienestar animal

Desde la Municipalidad señalaron que las castraciones constituyen una herramienta de las políticas de salud y bienestar animal, debido a que contribuyen al control de la población de perros y gatos y ayudan a prevenir situaciones de abandono.

A su vez, estas intervenciones forman parte de las acciones de prevención vinculadas con la salud pública, ya que permiten reducir riesgos asociados a enfermedades zoonóticas y promover una tenencia responsable de animales domésticos.

El operativo continuará durante septiembre en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar estas prestaciones gratuitas a los vecinos y favorecer el cuidado responsable de perros y gatos.