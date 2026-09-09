Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Álvaro Montero será baja en Boca para el próximo encuentro

El colombiano retornó a su país para acompañar a su familia por el fallecimiento de su abuela. Será baja en Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

9 de septiembre 2026 · 13:23hs
Álvaro Montero será baja en Boca para el próximo encuentro

Boca Juniors no contaría con el arquero Álvaro Montero en el encuentro que disputará este viernes desde las 21.30 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en La Bombonera, en el marco de la novena del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El cuidapalos, de destacada participación en la victoria del Xeneize como local ante San Pablo de Brasil por 1 a 0 en el encuentro que abrió una de las series correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, viajó a Colombia para acompañar a su familia tras el fallecimiento de su abuela.

Boca ganó con el tanto de Merentiel.

Boca Juniors venció al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Sudamericana

En Boca le apuntan todos los cañones al torneo internacional.

Boca va por la ventaja en La Bombonera

Brey custodiará la valla de Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Aún no hay precisiones sobre cuándo regresará al país y, teniendo en cuenta la proximidad del duelo ante Central Córdoba, todo indica que atajará Leandro Brey.

Al ser consultado en conferencia de prensa por el partido de Montero, al que catalogó como "gran actuación", Rodolfo Arruabarrena reveló la dura situación personal que atraviesa el arquero y que el club lo licenció para que regrese a su país.

Nota relacionada: Boca Juniors venció al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Sudamericana

Teniendo en cuenta que el encuentro ante Central Córdoba, por la novena fecha del Clausura, está pautado para el próximo viernes a las 21.30 en La Bombonera, es muy difícil que le den los tiempos para regresar a la Argentina y ser titular. Por este motivo, al equipo alternativo que tenía en mente el Vasco se le sumaría Leandro Brey.

Resta saber si Montero regresará a Buenos Aires y viajará en vuelo chárter el próximo lunes a San Pablo junto a sus compañeros o si se suma directamente a la concentración en la ciudad brasileña, pensando en el duelo de vuelta que tendrá lugar el próximo martes a las 21.30 en el Morumbí.

Álvaro Montero, clave en el Xeneize

Pese a algunas dudas en sus primeros partidos, el colombiano se está afianzando en el arco de Boca. Con atajadas que valieron victorias como ante Lanús y siendo héroe en la tanda de penales frente a Vélez por Copa Argentina, el guardameta de 31 años continúa sumando confianza y se empieza a ganar el cariño de los hinchas.

Boca Álvaro Montero Central Córdoba
Noticias relacionadas
Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado.

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado

Boca juega de visitante ante una de las sorpresas.

Boca visita a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura

Vélez y Boca jugaron en Córdoba.

Con Álvaro Montero como héroe, Boca Juniors le ganó a Vélez por penales

Boca ante una difícil parada en Córdoba.

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

Ver comentarios

Lo último

Trámites digitales en Paraná: más de 200 gestiones ya se pueden iniciar online

Trámites digitales en Paraná: más de 200 gestiones ya se pueden iniciar online

Álvaro Montero será baja en Boca para el próximo encuentro

Álvaro Montero será baja en Boca para el próximo encuentro

Bruno Amiconi, el árbitro de la polémica que retornará en el Grella

Bruno Amiconi, el árbitro de la polémica que retornará en el Grella

Ultimo Momento
Trámites digitales en Paraná: más de 200 gestiones ya se pueden iniciar online

Trámites digitales en Paraná: más de 200 gestiones ya se pueden iniciar online

Álvaro Montero será baja en Boca para el próximo encuentro

Álvaro Montero será baja en Boca para el próximo encuentro

Bruno Amiconi, el árbitro de la polémica que retornará en el Grella

Bruno Amiconi, el árbitro de la polémica que retornará en el Grella

Catalina Cedrés fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball

Catalina Cedrés fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball

Entre Ríos en rojo por crisis en la citricultura y los sectores arrocero y forestal

Entre Ríos en rojo por crisis en la citricultura y los sectores arrocero y forestal

Policiales
Tiroteo en inmediaciones del CAE: hubo 12 allanamientos y seis detenidos

Tiroteo en inmediaciones del CAE: hubo 12 allanamientos y seis detenidos

Huelga de hambre en la UP9: unos 130 internos reclaman por comida y colchones

Huelga de hambre en la UP9: unos 130 internos reclaman por comida y colchones

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

Juego ilegal: contó que tenía un casino online trucho y terminó condenado

Juego ilegal: contó que tenía un casino online "trucho" y terminó condenado

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Bomberos Voluntarios reclaman fondos adeudados al gobierno de Entre Ríos

Bomberos Voluntarios reclaman fondos adeudados al gobierno de Entre Ríos

Miércoles y jueves templados, pero el viernes llegarían lluvias a la provincia

Miércoles y jueves templados, pero el viernes llegarían lluvias a la provincia

Julio Alegre: el artesano del barro que le entregó ladrillos al Papa y hoy pelea por recuperar su salud

Julio Alegre: el artesano del barro que le entregó ladrillos al Papa y hoy pelea por recuperar su salud

Incertidumbre en el sector apícola ante el avance de El Niño en la región

Incertidumbre en el sector apícola ante el avance de El Niño en la región

Murió Julia Calleros, diputada provincial y referente gremial de Gualeguaychú

Murió Julia Calleros, diputada provincial y referente gremial de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario