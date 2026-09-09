Álvaro Montero será baja en Boca para el próximo encuentro

El colombiano retornó a su país para acompañar a su familia por el fallecimiento de su abuela. Será baja en Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Boca Juniors no contaría con el arquero Álvaro Montero en el encuentro que disputará este viernes desde las 21.30 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en La Bombonera, en el marco de la novena del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El cuidapalos, de destacada participación en la victoria del Xeneize como local ante San Pablo de Brasil por 1 a 0 en el encuentro que abrió una de las series correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, viajó a Colombia para acompañar a su familia tras el fallecimiento de su abuela.

Boca Juniors venció al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Sudamericana

Brey custodiará la valla de Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Aún no hay precisiones sobre cuándo regresará al país y, teniendo en cuenta la proximidad del duelo ante Central Córdoba, todo indica que atajará Leandro Brey.

Al ser consultado en conferencia de prensa por el partido de Montero, al que catalogó como "gran actuación", Rodolfo Arruabarrena reveló la dura situación personal que atraviesa el arquero y que el club lo licenció para que regrese a su país.

Teniendo en cuenta que el encuentro ante Central Córdoba, por la novena fecha del Clausura, está pautado para el próximo viernes a las 21.30 en La Bombonera, es muy difícil que le den los tiempos para regresar a la Argentina y ser titular. Por este motivo, al equipo alternativo que tenía en mente el Vasco se le sumaría Leandro Brey.

Resta saber si Montero regresará a Buenos Aires y viajará en vuelo chárter el próximo lunes a San Pablo junto a sus compañeros o si se suma directamente a la concentración en la ciudad brasileña, pensando en el duelo de vuelta que tendrá lugar el próximo martes a las 21.30 en el Morumbí.

Álvaro Montero, clave en el Xeneize

Pese a algunas dudas en sus primeros partidos, el colombiano se está afianzando en el arco de Boca. Con atajadas que valieron victorias como ante Lanús y siendo héroe en la tanda de penales frente a Vélez por Copa Argentina, el guardameta de 31 años continúa sumando confianza y se empieza a ganar el cariño de los hinchas.