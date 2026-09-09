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Huelga de hambre en la UP9: unos 130 internos reclaman por comida y colchones

Unos 130 internos del Módulo C de la UP9 iniciaron una huelga de hambre en reclamo por la calidad de la comida y el estado de camas y colchones.

9 de septiembre 2026 · 11:24hs
Huelga de hambre en la UP9: unos 130 internos reclaman por comida y colchones.

Huelga de hambre en la UP9: unos 130 internos reclaman por comida y colchones.

Una nueva situación de tensión se registra en la Unidad Penal N.º 9 "Granja Penal El Potrero", donde alrededor de 130 internos alojados en el Módulo C iniciaron una huelga de hambre para exigir respuestas ante las deficiencias que denuncian en el establecimiento.

La medida de fuerza comenzó este martes alrededor de las 9:00, luego de que los detenidos recibieran el desayuno. Según se informó, los internos comunicaron formalmente a las autoridades que rechazarían tanto el almuerzo como la cena hasta obtener respuestas y soluciones concretas a sus reclamos.

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Los principales planteos están vinculados con la calidad de la alimentación que reciben diariamente y con las condiciones de alojamiento. En particular, los internos denuncian el faltante y el deterioro de camas y colchones, situación que afecta las condiciones de descanso dentro del módulo.

El Módulo C alberga a personas procesadas o condenadas por causas relacionadas con violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Se trata de uno de los sectores de la Granja Penal El Potrero, establecimiento que actualmente cuenta con más de 630 personas alojadas.

La protesta se desarrolla además en un contexto institucional complejo para la Unidad Penal N.º 9. Recientemente, la cárcel quedó en el centro de una investigación judicial vinculada con los controles penitenciarios, a partir de una causa que busca determinar si un interno coordinaba desde su celda una presunta red de comercialización de drogas al narcomenudeo.

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El inicio de la huelga de hambre vuelve a poner bajo la mirada las condiciones de habitabilidad, alimentación y sanidad dentro del establecimiento, así como también los mecanismos de control y vigilancia implementados en la unidad.

Ante la adhesión de alrededor de 130 internos, el Servicio Penitenciario debe realizar un seguimiento del estado de salud de quienes participan de la medida, con controles destinados a prevenir posibles descompensaciones derivadas de la falta de ingesta de alimentos.

Mientras tanto, las autoridades del Servicio Penitenciario de Entre Ríos analizan los pasos a seguir para canalizar los reclamos y avanzar en una instancia de diálogo que permita encontrar respuestas a las demandas planteadas y evitar que la medida de fuerza se prolongue.

huelga Comida presos
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