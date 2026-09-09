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Bomberos Voluntarios reclaman fondos adeudados al gobierno de Entre Ríos

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos presentaron una nota dirigida al gobernador donde reclaman el pago de fondos adeudados desde enero.

9 de septiembre 2026 · 11:21hs
Bomberos Voluntarios de Entre Ríos presentaron una nota dirigida al gobernador donde reclaman el pago de fondos adeudados desde enero.

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos presentaron una nota dirigida al gobernador donde reclaman el pago de fondos adeudados desde enero.
Bomberos Voluntarios de Entre Ríos presentaron una nota dirigida al gobernador donde reclaman el pago de fondos adeudados desde enero.

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos presentaron una nota dirigida al gobernador donde reclaman el pago de fondos adeudados desde enero.

La Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos presentó este miércoles un reclamo formal ante el gobernador Rogelio Frigerio para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial N° 11.116, marco regulatorio de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia. La petición central demanda la regularización de los fondos destinados a la salud y la obra social del personal, los cuales registran un atraso de casi diez meses y no se abonan desde enero.

De acuerdo con los representantes de la institución, los recursos adeudados provienen del 1,5 % de la recaudación del impuesto inmobiliario urbano y rural fijado por la legislación. En diálogo con UNO, Ariel Molina, presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, la falta de estos giros económicos pone en riesgo directo la sostenibilidad del sistema de respuesta médica para los efectivos que sufran contingencias de salud en el ejercicio de sus funciones.

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"Estamos reclaman el cumplimiento de la Ley 11.116 porque nosotros a través Ley tenemos los fondos que vienen para la salud de nuestro bombero. Nos están adeudando desde el gobierno todo lo que va este año, desde enero", precisó Molina.

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Leandro Arribalzaga, vicepresidente de la entidad, destacó que la normativa fue aprobada en 2023 tras una histórica lucha de más de 30 años ante distintas gestiones políticas. Enseguida, remarcó la inequidad de la situación, señalando que a los cuarteles se les exige cumplir al 100 % con sus obligaciones para no quedar excluidos, mientras que el Estado provincial no garantiza los derechos consagrados por la Ley.

La urgencia del reclamo económico se incrementa ante la necesidad de contar con recursos operativos para enfrentar incendios, accidentes y el impacto del fenómeno climático de El Niño en el territorio entrerriano. "Los recursos son fundamentales, más ahora cuando estamos ante el fenómeno de El Niño, que tenemos que responder ante las distintos situaciones que se van a ir dando. Para eso se necesitan recursos. Eso es lo que tiene la Ley y también lo tiene la Ley nacional y eso es lo que venimos a plantearle al gobernador, que se cumpla en los plazos que corresponden, no nueve o diez meses después", señaló Arribalzaga.

Asimismo, la demanda ante la gobernación provincial se enmarca en una jornada de movilización que incluye un sirenazo a nivel nacional por fondos, debido a deudas que mantiene Nación con los cuarteles de bomberos de todo el país. Cabe recordar que un pedido de informes realizado en la Cámara de Diputados de la Nación relevó que hay alrededor de $60 mil millones que no han sido distribuidos en 1.250 cuarteles de todo el país.

Bomberos Voluntarios Gobierno Entre Ríos
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