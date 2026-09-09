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Catalina Cedrés fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball

La jugadora de Gualeguaychú fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball y disputará la Copa Internacional Mejillones, en Chile.

9 de septiembre 2026 · 12:39hs
Catalina Cedrés fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball.

Catalina Cedrés fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball.

Gualeguaychú tendrá una representante en una nueva competencia internacional. Catalina Cedrés fue convocada por la Confederación Argentina de Handball para integrar la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball, que participará de la Copa Internacional Mejillones, en la ciudad chilena de Mejillones.

El certamen se desarrollará los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre y reunirá a equipos de distintos países en uno de los torneos internacionales de la disciplina.

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Orgullo de Gualeguaychú: Catalina Cedrés vestirá la camiseta argentina en Chile

Cedrés formará parte del seleccionado nacional junto a Malena Ernestina Peralta Bellaldo, Ana Paula Palazón, Guillermina Barnes y Maia Infantes, en una convocatoria que representa un nuevo paso en su carrera deportiva. La jugadora nacida en Gualeguaychú actualmente defiende los colores del Club Vilo de Vicente López, una de las instituciones destacadas del norte del Gran Buenos Aires.

La convocatoria es también el resultado de un proceso de crecimiento y formación dentro del beach handball. Catalina ya había sido parte del proceso de desarrollo de jóvenes talentos de la Argentina, incluyendo el proyecto Dakar 2026, y ahora tendrá la oportunidad de vestir oficialmente la camiseta argentina y competir por primera vez a nivel internacional.

El torneo en Chile significará un nuevo desafío para la joven deportista, que podrá sumar experiencia y medirse ante jugadoras de diferentes selecciones y clubes. La competencia será, además, una oportunidad para continuar consolidando su recorrido dentro de una disciplina que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento en el país.

La noticia representa también un motivo de orgullo para el deporte de Gualeguaychú, que vuelve a tener a una deportista formada en la ciudad integrando un seleccionado nacional. La presencia de Cedrés en el equipo argentino pone en valor el trabajo realizado por quienes acompañaron su formación y refleja el crecimiento que viene teniendo el beach handball en distintos puntos del país.

El beach handball argentino atraviesa, además, un momento de fuerte crecimiento en el plano internacional. En 2026, la Selección Argentina femenina consiguió el título del Sur-Centro disputado en Rosario y posteriormente alcanzó, por primera vez, la consagración mundial en Zagreb.

En ese contexto, la convocatoria de Catalina Cedrés abre una nueva página en la carrera de la joven jugadora de Gualeguaychú. En octubre, tendrá la posibilidad de representar al país en las arenas de Chile y continuar construyendo un camino que ya la llevó a formar parte de los procesos de selección nacional.

Selección Argentina Gualeguaychú Chile
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