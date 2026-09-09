Miércoles y jueves templados, pero el viernes llegarían lluvias a la provincia.

El tiempo se mantendrá estable hasta el jueves, con máximas de hasta 23 grados en varias ciudades. Para el viernes se prevén precipitaciones.

Entre Ríos tendrá dos días de condiciones relativamente estables antes de un cambio previsto para el viernes. Este miércoles y el jueves se presentará con cielo despejado o con nubosidad variable en buena parte de la provincia y temperaturas agradables durante la tarde.

En Paraná, la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 23, sin lluvias previstas. En el norte provincial, ciudades como Concordia, Federación, La Paz y Federal tendrán registros similares, con máximas de entre 20 y 23 grados.

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Hacia el sur y el centro entrerriano, el panorama será algo más nuboso. Gualeguay tendrá una mínima de 10 grados y una máxima de 19, con posibilidad de algunas lloviznas durante la tarde o la noche. En Gualeguaychú se esperan entre 7 y 20 grados y cielo despejado, mientras que Victoria tendrá entre 10 y 19 grados.

El jueves continuará el ambiente templado

El jueves 10 mantendrá las temperaturas agradables, aunque con mayor presencia de nubes en distintos sectores. Paraná tendrá una mínima de 10 grados y una máxima de 23, con tiempo seco.

En Concordia se esperan entre 9 y 21 grados, mientras que Federación tendrá registros similares. En Gualeguay y Victoria la temperatura oscilará entre los 12 y los 19 grados, con cielo nublado y sin precipitaciones previstas. Gualeguaychú, en tanto, tendrá una mínima de 9 grados y una máxima de 21, con nubosidad parcial.

Así, el jueves será probablemente la última jornada de la semana con condiciones favorables para actividades al aire libre, antes del ingreso de un sistema que modificará las condiciones durante el viernes.

El viernes cambia el escenario

El viernes 11 aparece como la jornada más inestable del período. Los pronósticos anticipan lluvias en buena parte del territorio entrerriano, acompañadas por un descenso de las temperaturas máximas.

En Paraná se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de apenas 16, con una probabilidad de precipitaciones del 90%. También se esperan lluvias en Concordia, donde la temperatura se ubicará entre los 11 y los 16 grados, con una probabilidad del 70%.

En el sur provincial, Gualeguaychú tendrá entre 11 y 16 grados y una probabilidad de lluvias del 70%. Gualeguay y Victoria también tendrán una máxima estimada en 16 grados, con lluvias previstas. En el centro de la provincia, Rosario del Tala tendrá entre 11 y 16 grados y una probabilidad de precipitaciones del 90%.

El cambio también será notorio en el norte. Federación tendrá una máxima de 16 grados y una probabilidad de lluvias del 70%, mientras que Federal y La Paz podrían alcanzar solamente los 16 grados, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 90%.

De esta manera, el período comenzará con mañanas frescas y tardes templadas, alcanzará su punto más agradable entre miércoles y jueves y cerrará con lluvias y un descenso térmico durante el viernes.