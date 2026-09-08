Murió Julia Calleros, diputada provincial y referente gremial de Gualeguaychú

La diputada entrerriana tenía 59 años y falleció este martes en el sanatorio Jeannot Sueyro de Gualeguaychú, donde permanecía internada.

La dirigente política y diputada provincial de Entre Ríos Julia Esther Calleros falleció este martes a los 59 años.

La diputada provincial Julia Esther Calleros falleció este martes 8 de septiembre, a los 59 años, en el sanatorio Jeannot Sueyro de Gualeguaychú, donde se encontraba internada luego de atravesar en los últimos meses un complejo cuadro de salud.

La noticia generó profundo pesar en distintos sectores de la vida política y gremial de Entre Ríos, especialmente en Gualeguaychú, ciudad con la que mantuvo un estrecho vínculo durante toda su trayectoria y desde donde construyó una carrera marcada por la militancia sindical, el compromiso político y una fuerte presencia comunitaria.

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Calleros era diputada provincial desde diciembre de 2023 y representaba al departamento Gualeguaychú en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Integraba el bloque Fe y Libertad y durante su mandato impulsó diferentes iniciativas vinculadas con cuestiones sociales, laborales, rurales y sanitarias, además de proyectos relacionados con las necesidades de las comunidades entrerrianas.

Una trayectoria ligada al gremialismo y la política

Julia Calleros construyó buena parte de su trayectoria pública desde el ámbito sindical. Durante años estuvo vinculada a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), organización desde la cual desarrolló una intensa actividad relacionada con los trabajadores rurales y las problemáticas de los sectores vinculados a la actividad agropecuaria.

También tuvo una participación activa dentro del Partido Fe, espacio político creado por el histórico dirigente rural Gerónimo “Momo” Venegas. En Entre Ríos llegó a ocupar la conducción provincial de esa fuerza.

Su recorrido político la llevó a integrar, en las elecciones de 2023, la lista de candidatos a diputados provinciales de La Libertad Avanza. En esos comicios consiguió una banca en la Legislatura entrerriana.

Sin embargo, después de las elecciones tomó distancia del espacio que encabezaba Javier Milei. Antes de asumir, junto con otros legisladores electos, decidió no incorporarse al bloque oficialista. Esa decisión derivó posteriormente en un acercamiento con la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Desde diciembre de 2023 ejerció su mandato como diputada provincial, desde el bloque Fe y Libertad.

Una legisladora con fuerte impronta comunitaria

Más allá de las diferencias y pertenencias partidarias, quienes compartieron espacios con Calleros destacaban especialmente su identidad comunitaria, su vocación solidaria y su predisposición para gestionar soluciones para los vecinos.

Su perfil político estuvo fuertemente relacionado con las necesidades de los sectores más postergados, particularmente de las comunidades rurales, los trabajadores y las familias que enfrentan distintas dificultades sociales.

Durante su paso por la Cámara de Diputados entrerriana presentó y acompañó iniciativas vinculadas con problemáticas laborales, sociales, sanitarias y rurales.

Entre sus últimas iniciativas de relevancia se encuentra el impulso a la aprobación, durante 2026, de la ley de consorcios vecinales rurales, una herramienta orientada a fortalecer la organización de las comunidades rurales y facilitar la atención de necesidades vinculadas con infraestructura y servicios.

Su mirada sobre la realidad provincial estuvo atravesada por su experiencia territorial y por años de contacto con trabajadores y vecinos de distintas localidades.

El reconocimiento a las mujeres de Gualeguaychú

Uno de los momentos que reflejó su compromiso con las historias y protagonistas de su comunidad se produjo en marzo de 2025, cuando participó del homenaje realizado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos bajo el nombre “Mujeres de Nuestra Tierra”.

En esa oportunidad fue distinguida la gualeguaychuense Rosalía Giménez, reconocida por su trabajo social y comunitario.

La participación de Calleros en ese reconocimiento reflejó también una de las características que atravesaron su vida pública: la intención de visibilizar a mujeres y vecinos que, desde diferentes ámbitos, realizan tareas silenciosas y sostenidas en beneficio de sus comunidades.

La enfermedad y sus últimos meses

El deterioro de su estado de salud había obligado a Calleros a reducir su actividad legislativa durante los últimos meses.

El 22 de junio de este año, la propia diputada había utilizado sus redes sociales para comunicar que atravesaba un problema de salud y que esa situación le impedía cumplir normalmente con sus funciones en la Cámara de Diputados.

Su primera internación se produjo el 29 de mayo. Luego de una intervención quirúrgica, su cuadro presentó complicaciones y debió atravesar nuevas internaciones y períodos de recuperación.

Finalmente, permaneció internada en el sanatorio Jeannot Sueyro de Gualeguaychú, donde falleció este martes.

La noticia provocó rápidamente muestras de dolor y acompañamiento hacia sus familiares y allegados, así como expresiones de pesar provenientes de sectores políticos y gremiales.