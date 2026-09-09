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El último adiós a Chiche Gelblung: sus restos ya se encuentran en el Cementerio de La Tablada

El cortejo fúnebre salió de la sala velatoria de la AMIA a las 15.15, donde Chiche Gelblung fue despedido por familiares, amigos y colegas.

9 de septiembre 2026 · 18:09hs
Le dieron el último adiós a Chiche Gelblung. 

Le dieron el último adiós a Chiche Gelblung. 

Los restos del periodista Samuel Chiche Gelblung, que falleció este miércoles a los 82 años, ya se encuentran en el Cementerio Israelita de La Tablada, tras haber sido despedido por familiares, amigos y colegas en la sala velatoria de la AMIA, en el barrio porteño de Villa Crespo.

LEER MÁS: Murió el periodista Chiche Gelblung

La despedida a Chiche Gelblung

El histórico periodista tuvo su último adiós tras la llegada del cortejo fúnebre que arribó al jardín de paz judío más grande del país y de toda Latinoamérica. El vehículo, que salió de Loyola 1139 a las 15.15, llegó al cementerio acompañado por un segundo móvil donde se trasladaron Cristina Seoane, esposa de Gelblung, y sus hijos.

.Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Murió el periodista Chiche Gelblung

Internaron a Chiche Gelblung por problemas respiratorios. 

Internaron a Chiche Gelblung por problemas respiratorios

El recorrido fue seguido por diversos medios, mientras que el ingreso al predio de La Tablada se realizó a través de la parte nueva, por la calle Donovan, tal como había confirmado su círculo íntimo en un comunicado previo.

La ceremonia tuvo una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos. El ingreso de los vehículos fue breve y rápido, rodeado por vecinos que se acercaron al lugar.

El deceso se produjo luego de que el conductor sufrió complicaciones respiratorias y pasó la noche internado en el Sanatorio Mater Dei y, posteriormente, fue trasladado el martes por la mañana al Sanatorio Los Arcos.

Chiche Gelblung restos Cementerio
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