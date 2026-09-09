El último adiós a Chiche Gelblung: sus restos ya se encuentran en el Cementerio de La Tablada

El cortejo fúnebre salió de la sala velatoria de la AMIA a las 15.15, donde Chiche Gelblung fue despedido por familiares, amigos y colegas.

Los restos del periodista Samuel Chiche Gelblung, que falleció este miércoles a los 82 años, ya se encuentran en el Cementerio Israelita de La Tablada, tras haber sido despedido por familiares, amigos y colegas en la sala velatoria de la AMIA, en el barrio porteño de Villa Crespo.

El histórico periodista tuvo su último adiós tras la llegada del cortejo fúnebre que arribó al jardín de paz judío más grande del país y de toda Latinoamérica. El vehículo, que salió de Loyola 1139 a las 15.15, llegó al cementerio acompañado por un segundo móvil donde se trasladaron Cristina Seoane, esposa de Gelblung, y sus hijos.

El recorrido fue seguido por diversos medios, mientras que el ingreso al predio de La Tablada se realizó a través de la parte nueva, por la calle Donovan, tal como había confirmado su círculo íntimo en un comunicado previo.

La ceremonia tuvo una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos. El ingreso de los vehículos fue breve y rápido, rodeado por vecinos que se acercaron al lugar.

El deceso se produjo luego de que el conductor sufrió complicaciones respiratorias y pasó la noche internado en el Sanatorio Mater Dei y, posteriormente, fue trasladado el martes por la mañana al Sanatorio Los Arcos.