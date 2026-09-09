Uno Entre Rios | Ovación | Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister marcó un golazo para el triunfo del Liverpool

Alexis Mac Allister anotó el segundo tanto del conjunto inglés, quie derrotó 2 a 1 al Atlético de Madrid por la primera fecha de la Champions League.

9 de septiembre 2026 · 18:15hs
Alexis Mac Allister celebra su tanto.

Alexis Mac Allister celebra su tanto.

Liverpool le dio vuelta el marcador al Atlético de Madrid y se llevó una importante victoria en su debut en esta nueva edición de la Champions League. Los Reds, a través de Dominik Szoboszlai y un golazo de Alexis Mac Allister, vencieron al Colchonero, que había abierto el partido con un gol de Marcos Llorente y de Julián Álvarez.

Después de tanta incertidumbre, Julián arrancó como titular en el Atleti y junto con él también lo hicieron los argentinos Cristian Cuti Romero y Giuliano Simeone. El equipo del Cholo pegó primero a los 16 minutos a través de una gran definición de Llorente, luego de un pase milimétrico de la Araña.

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A poco de que finalice la primera etapa, Szoboszlai marcó el empate para que los Reds arranquen el complemento en igualdad de condiciones.

En los primeros minutos de la segunda mitad, Mac Allister aprovechó una pelota que quedó boyando en el borde del área y mediante un tremendo zurdazo marcó el 2-1 del local.

En la próxima fecha de la Champions, Liverpool se enfrentará el miércoles 14 de septiembre desde las 13:45 ante LASK y Atlético de Madrid recibirá a Manchester United el martes 13 desde las 16.

Otros resultados de la Champions League

Barcelona 5-1 Feyenoord

VfB Stuttgart 3-1 Viking Stavanger

París Saint Germain 6-1 Slovan Bratislava

Sporting de Portugal 3-1 Galatasaray

Napoli 0-1 Arsenal

Alexis Mac Allister Liverpool Atlético de Madrid Julián Álvarez Champions League
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