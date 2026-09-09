Mariano Werner no cambia de auto para el inicio de la Copa de Oro

Para el inicio del mini torneo de este fin de semana en San Luis, Mariano Werner no se subirá al Ford 0 Km. Este miércoles ensayó en La Plata.

Mariano Werner desestimó la posibilidad de poner en pista el Ford Mustang 0 km que tiene en su taller de Paraná para disputar la Copa de Oro de Turismo Carretera que empieza este fin de semana. El paranaense, que no estaba convencido de hacer el cambio, realizó este miércoles su segundo y último ensayo de la temporada sobre el mismo auto con el que compitió las 10 fechas de la Etapa Regular.

“La prueba la voy a hacer seguro. ¿Y el auto nuevo? Yo creo que me inclino por eso…”, le dijo Werner a SoloTC al finalizar la última carrera en Paraná. La respuesta no fue contundente en cuanto al estreno del Ford nuevo y demostró que había dudas al respecto. ¿El motivo? Según contó en su momento, le hubiese gustado tener la unidad lista un mes antes para poder hacer una prueba con tiempo y evaluar su funcionamiento.

Con los plazos acotados, Mariano decidió postergar para el año próximo el debut del 0 km y afrontar la Copa de Oro con un auto que viene utilizando desde el inicio de esta temporada cuando hizo un enroque con Nicanor Santilli Pazos, a quien cedió la unidad que estrenó en 2024 y se subió a la que el joven piloto utilizó en TC Pista hasta 2025.

La determinación de Mariano Werner

Con la decisión tomada, el tricampeón de TC realizó este miércoles su segunda prueba del año (la anterior fue el 2 de julio) en La Plata, para evaluar los últimos desarrollos en el Ford previo al inicio de la veda de ensayos que empezará a regir este fin de semana cuando se ponga en marcha la Copa de Oro que en San Luis. Los trabajos en el kilómetro tuvieron a Santilli Pazos en el volante.

Werner comienza el “minitorneo” con buenas chances, ya que cuenta con la victoria reglamentaria (lograda en la 5ª fecha en Termas de Río Hondo) y a 7 unidades del líder Jonatan Castellano (Dodge), que ganó la Etapa Regular.