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Conmoción en Concepción del Uruguay por la muerte de un perro atropellado por un camión recolector

Denuncian que un perro murió tras ser atropellado por un camión recolector en Concepción del Uruguay y reclaman que se investigue lo ocurrido.

9 de septiembre 2026 · 14:06hs
Conmoción en Concepción del Uruguay por la muerte de un perro atropellado por un camión recolector.

Conmoción en Concepción del Uruguay por la muerte de un perro atropellado por un camión recolector.

Un video difundido este miércoles generó indignación y preocupación entre vecinos y proteccionistas de Concepción del Uruguay, luego de que se denunciara que un perro murió tras ser atropellado por un camión recolector de residuos. El hecho habría ocurrido alrededor de las 8 de la mañana en la zona de Intendente Bermúdez y Lola Mora.

Según la denuncia difundida a través de las redes sociales, el animal fue embestido por el vehículo y quedó gravemente herido sobre la calle. Siempre de acuerdo con el relato de quienes difundieron las imágenes, el perro habría permanecido agonizando durante varios minutos hasta finalmente morir en el lugar.

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La situación generó fuertes cuestionamientos hacia el conductor del camión y hacia las personas que se encontraban detrás del vehículo al momento del episodio. Quienes realizaron la publicación reclamaron que se investigue lo ocurrido y se determine si existió algún tipo de responsabilidad, además de cuestionar por qué el animal no habría recibido asistencia después del atropellamiento.

A partir de la difusión del caso, solicitaron a los vecinos de la zona que revisen las cámaras de seguridad correspondientes a la mañana de este miércoles 9 de septiembre, especialmente las registradas alrededor de las 8. El objetivo es obtener imágenes que permitan identificar el camión recolector, su patente y, eventualmente, al conductor.

También realizaron un pedido público a la Municipalidad de Concepción del Uruguay para que intervenga y contribuya al esclarecimiento de lo sucedido. En ese sentido, reclamaron que se determine con precisión cómo ocurrió el atropellamiento y qué sucedió durante los minutos posteriores.

"Esto no puede quedar como un simple choque", señalaron quienes difundieron la denuncia, al insistir en la necesidad de que se investigue el episodio y, si corresponde, se adopten las medidas necesarias.

El caso provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su indignación y pidieron que se compartan las imágenes y cualquier otro registro que pueda aportar información para identificar el vehículo y esclarecer las circunstancias en las que murió el animal.

Concepción del Uruguay Camión Perro
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