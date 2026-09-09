Se termina el ciclo de Fabricio Bustos en River. Luego de ser marginado por la dirigencia y entrenar apartado durante los últimos meses en el predio de Cantilo, finalmente se marchará de la institución a poco más de dos años de su llegada.
Fabricio Bustos rescindirá su contrato con River
RIver llegó a un acuerdo con el lateral, que se quedará con el pase en su poder. Matías Viña es el único de los apartados que continúa en el club.
9 de septiembre 2026 · 16:13hs
El lateral derecho de 30 años llegó un acuerdo con el club para rescindir su contrato, que vencía el 31 de diciembre de 2027, y así quedará con el pase en su poder. En total, el futbolista disputó un total de 53 partidos con el Millonario, en los que no marcó goles y aportó dos asistencias.
Ante la salida de Bustos, solamente queda Matías Viña como el único marginado. El lateral izquierdo uruguayo termina su contrato el 31 de diciembre y deberá volver a Flamengo. En caso de no conseguir club, permanecerá colgado durante los próximos tres meses.