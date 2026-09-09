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Fabricio Bustos rescindirá su contrato con River

RIver llegó a un acuerdo con el lateral, que se quedará con el pase en su poder. Matías Viña es el único de los apartados que continúa en el club.

9 de septiembre 2026 · 16:13hs
Bustos jugó 53 partidos en River.

Bustos jugó 53 partidos en River.

Se termina el ciclo de Fabricio Bustos en River. Luego de ser marginado por la dirigencia y entrenar apartado durante los últimos meses en el predio de Cantilo, finalmente se marchará de la institución a poco más de dos años de su llegada.

El lateral derecho de 30 años llegó un acuerdo con el club para rescindir su contrato, que vencía el 31 de diciembre de 2027, y así quedará con el pase en su poder. En total, el futbolista disputó un total de 53 partidos con el Millonario, en los que no marcó goles y aportó dos asistencias.

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Ante la salida de Bustos, solamente queda Matías Viña como el único marginado. El lateral izquierdo uruguayo termina su contrato el 31 de diciembre y deberá volver a Flamengo. En caso de no conseguir club, permanecerá colgado durante los próximos tres meses.

River Fabricio Bustos contrato Fútbol
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