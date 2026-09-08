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Dolor en la cumbia santafesina: murió Pastor de los Santos

A los 66 años murió Roberto Oscar Cabral, conocido popularmente como “Pastor de los Santos”, un artista que dejó una profunda huella en la música tropical.

8 de septiembre 2026 · 18:51hs
Dolor en la cumbia santafesina: murió Pastor de los Santos.

Dolor en la cumbia santafesina: murió Pastor de los Santos.

La cumbia santafesina despide a una de sus voces más reconocidas. A los 66 años murió Roberto Oscar Cabral, conocido popularmente como “Pastor de los Santos”, un artista que dejó una profunda huella en la música tropical de Santa Fe y de toda la región.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Cabral integró algunas de las formaciones más recordadas de la movida tropical del Litoral. Su recorrido incluyó pasos por Tropical Maracaibo, Los del Palmar, Grupo Trinidad y Los Tekilas, antes de consolidar una extensa carrera como solista.

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Su trayectoria

A lo largo de su vida artística, Pastor de los Santos grabó cerca de 73 discos y atravesó distintas etapas de la industria musical, desde los tradicionales discos y casetes hasta la llegada de las plataformas digitales.

Roberto Oscar Cabral nació el 29 de julio de 1960, en el barrio La Gran China de la ciudad de Santa Fe. Era hijo de Carlos Cabral y Martiniana Juani.

Desde muy joven encontró en la música una vocación que lo acompañaría durante toda su vida. A los 16 años comenzó a dar sus primeros pasos en la movida tropical al formar parte de Tropical Maracaibo.

Aquella experiencia fue el inicio de un largo camino dentro de la música. A los 22 años se desvinculó de la agrupación y formó Los del Palmar, junto a Tomás Gómez, Jorge “Perno” Ramos y “Chon” Vivas.

La banda no llegó a registrar material discográfico y finalmente se disolvió. Sin embargo, Cabral continuó su carrera y más tarde formó parte de Grupo Trinidad, junto a Vicente Sosa, Jorge Fleitas, José Luis Ayala y Daniel Maldonado.

El nacimiento de “Pastor de los Santos”

La carrera de Cabral continuó creciendo durante la década de 1980. En 1986 se incorporó a Los Tekilas, donde compartió escenario con Julio Maidana, Carlos Caligaros, “Lito” Maldonado y “Coco” Chayle.

Fue durante esa etapa cuando comenzó a consolidarse el nombre artístico que lo acompañaría para siempre: Pastor de los Santos.

Con esa identidad, inició una nueva etapa de su carrera y se lanzó como solista. Su primer trabajo discográfico fue “Qué pasará mañana”, grabado durante la década de 1980 junto al grupo Los Dobles. Ese álbum marcó el comienzo de una extensa producción que se prolongó durante varias décadas.

Pastor de los Santos dedicó más de cinco décadas a la música tropical y fue parte de distintas etapas de la cumbia santafesina. Su trayectoria no se limitó a las grabaciones. Durante años recorrió escenarios, participó de eventos y trabajó junto a numerosos músicos. Su actividad artística le permitió mantenerse presente en la escena tropical y llegar a distintas generaciones.

A lo largo de su carrera registró alrededor de 73 discos, una producción que atravesó diferentes épocas y formatos de la industria musical.

Pastor de los Santos Santa Fe cumbia
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