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Régimen Garantía Paraná: el fondo municipal para facilitar alquileres a trabajadores sin garantías tradicionales

El Concejo Deliberante de Paraná sancionó una herramienta de respaldo municipal a personas que, teniendo capacidad de pago, no reunen requisitos para alquilar

9 de septiembre 2026 · 14:02hs
El Concejo Deliberante de Paraná sancionó herramienta de respaldo municipal a personas que

El Concejo Deliberante de Paraná sancionó herramienta de respaldo municipal a personas que, teniendo capacidad de pago, no tienen reunen rquisitos para alquilar. El autor, Maximiliano Gómez Tutau explicó la modalidad de la herramienta. 
Régimen Garantía Paraná: el fondo municipal para facilitar alquileres a trabajadores sin garantías tradicionales

Régimen Garantía Paraná: el fondo municipal para facilitar alquileres a trabajadores sin garantías tradicionales

El Concejo Deliberante de Paraná sancionó la creación del régimen diseñado para brindar respaldo municipal a personas con capacidad de pago que no cuentan con recibo de sueldo o propiedad en garantía a la hora de concretar un alquiler.

La iniciativa es fruto de un trabajo articulado entre el Municipio, el Colegio de Corredores Inmobiliarios, agrupaciones de inquilinos y propietarios.

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El concejal Emiliano Gómez Tutau, autor del proyecto, brindó detalles sobre la ordenanza a Radio La Red Paraná. Señaló que el fondo de garantía dará viabilidad a los contratos de alquileres para aquellos inquilinos que tienen dificultad para poder demostrar sus ingresos y su capacidad de pago.

“Logramos una ordenanza que, a nuestro entender, beneficiará en principio 300 paranaenses que tengan la capacidad de pagar un contrato de alquiler pero que, por el contexto del crecimiento de la figura del monotributista, el freelancer y los trabajadores que no tienen un recibo de sueldo o una garantía propietaria, quedan fuera del sistema.

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Modalidad

Si bien la ordenanza acaba de aprobarse y aun no fue reglamentada ni promulgada. La idea es que el interesado de inscriba en un padrón online con los 300 primeros cupos como inquilino. Allí se los calificará en base a la capacidad de pago, con un scoring. Eso posibilitará un certificado de qué tipo de vivienda puede alquilar. En tanto habrá una cartera de 300 viviendas disponibles para 300 potenciales inquilinos.

"Será un proceso de convenios con entidades aseguradoras que tienen el producto de seguro caución. Ese seguro que, en otros lugares, y en otras provincias los subsidia el Estado, acá bajará hará bajar el riesgo y lo requisitos que imponen las inmobiliarias. Así se hace coincidir la solicitud del inquilino con la oferta, tras pagar una prima por el seguro, se puede acceder al certificado de garantía del régimen que otorgará la municipalidad", explicó el edil.

La ordenanza tiene un plazo de 90 días para la reglamentación: "Vamos a ir trabajando en la infraestructura organizativa que requiere. Es decir que en tres meses podría estar operativa", confió.

En un año, los alquileres en Paraná subieron 77,7%.

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Integración al mercado inmobiliario

Al defender la propuesta en el recinto, el concejal Emiliano Gómez Tutau (bloque Más para Entre Ríos), autor de la iniciativa, destacó la intervención estatal para tender puentes entre las partes: "Este proyecto se basó en el eje en donde el municipio sea el constructor de una ingeniería donde se pueda generar confianza, en el marco de una contratación de un bien, como lo es básicamente un servicio habitacional que prestan muchas inmobiliarias de la ciudad".

Asimismo, el edil enfatizó la necesidad de generar soluciones adaptadas al contexto socioeconómico local:"Nos interesaba mostrar que en la ciudad de Paraná también se puede construir una política pública que tenga como eje central el vínculo de confianza que tiene que haber entre nuestros vecinos, entre el que tiene una propiedad o un ahorro y puede llevar adelante un contrato de locación brindando un servicio de vivienda que muchas veces, o casi siempre, en estos tiempos de dificultad económica, termina siendo la oportunidad de acceso a un techo", agregó.

Demanda. La mayoría de los inquilinos son asalariados y sufren la pérdida de su poder adquisitivo.
Demanda. La mayoría de los inquilinos son asalariados y sufren la pérdida de su poder adquisitivo.

Alcance y perfil de los beneficiarios

En esta etapa inicial, el programa contempla un cupo destinado a beneficiar a 300 inquilinos y 300 inmuebles de la ciudad. La medida apunta de forma directa a sectores laborales en crecimiento que suelen quedar excluidos del circuito formal de alquileres: "Logramos una ordenanza que, a nuestro entender, beneficiará en principio 300 paranaenses que tengan la capacidad de pagar un contrato de alquiler pero que, por el contexto del crecimiento de la figura del monotributista, el freelancer y los trabajadores que no tienen un recibo de sueldo o una garantía propietaria, quedan fuera del sistema", explicó el concejal.

El trámite será completamente digital y la autoridad de aplicación del programa será la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Paraná.

El procedimiento operativo contemplará los siguientes pasos:

  • Inscripción digital: Los aspirantes deberán anotarse en un padrón online.
  • Evaluación de riesgo (Scoring): Se calificará la capacidad de pago del solicitante para emitir un certificado con el tipo de vivienda a la que puede acceder.
  • Seguro de caución e intermediación: La Municipalidad firmará convenios con compañías aseguradoras para respaldar un seguro de caución. Este instrumento absorbe el riesgo locativo, equiparando las exigencias requeridas por las inmobiliarias mediante el pago de la prima correspondiente y la presentación del certificado municipal.

Consultado sobre la efectiva puesta en marcha del régimen, Gómez Tutau ratificó el compromiso del bloque y de la gestión municipal:"No tenga ninguna duda que la vamos a reglamentar. [...] Esto es un tema que nosotros lo podemos ver desde el punto de vista sectorial; son muchos los inquilinos. Es una demanda que existe. [...] Tenemos respaldo social, político y económico para que esto se lleve adelante", concluyó el edil.

Régimen Garantía Paraná Alquileres Inquilinos Emiliano Gómez Tutau
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