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Murió el periodista Chiche Gelblung

El periodista tenía 82 años y se encontraba internado en el Mater Dei. A lo largo de su carrera hizo todo tipo de coberturas y se transformó en un referente.

9 de septiembre 2026 · 07:45hs
.Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

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Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: volvió a ser internado.

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Este miércoles murió Chiche Gelblung. El prestigioso periodista tenía 82 años y había sido internado ayer en el Sanatorio Mater Dei por un agravamiento de un afección respiratoria.

Durante su hospitalización, le habían realizado un stent en una de sus piernas. Antes de este cuadro, había tenido una caída hace más de dos semanas a la que no le habría prestado atención, según informó Pía Shaw.

Internaron a Chiche Gelblung por problemas respiratorios. 

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El periodista ya había estado internado en abril de este año. Cuando recibió el alta, había manifestado: “Cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual”.

Porteño del barrio de Devoto, cuando a esa zona todavía la dominaban las grandes casonas, Samuel Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 en una familia de clase media con fuertes inquietudes políticas de izquierda. Su vocación por la lectura y la escritura llevó a que tuviera su primera oportunidad con menos de 20 años en la revista Gente, de Editorial Atlántida, donde comenzó a formarse como periodista.

Con poca formación académica, conoció a fondo el oficio en las redacciones y tuvo una suerte de postgrado en lo que fue su primera gran cobertura: con 25 años cubrió la “guerra de los seis días”, que tuvo como protagonista a Israel y a varios de sus vecinos árabes como Egipto, Siria, Jordania e Irak.

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Trayectoria y su última gran cobertura

La actividad periodística de Gelblung se extendió a ciclos radiales en La Red, Continental, Radio 10, Radio Rivadavia y La 100, así como la creación de portales digitales como Minuto Uno, Infoveloz y Rating Cero. Gelblung se definía a sí mismo como impulsado por la “curiosidad” y destacaba “el hambre como fórmula de vitalidad”.

El 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania y esto desató una guerra entre ambas naciones. Gelblung sintió que debía cubrir el conflicto bélico y el 2 de marzo de ese año, el periodista llegó a tierras ucranianas. “No tengo miedo”, aseguró, cuando Crónica TV, medio para el que trabajaba en ese momento, decidió enviarlo.

Después de viajar por tierra durante varias horas por rutas polacas, el equipo llegó a la frontera con Ucrania. “En el fondo, todas las coberturas son iguales, porque hay realidades tan disímiles… Mirá, acá estamos a metros de la guerra y, sin embargo, parece una ruta normal. Y un poco más allá se están matando. Es difícil, la guerra tiene muchas realidades”, reflexionó al aire en ese entonces.

El momento que más se viralizó de su cobertura en la guerra fue cuando soldados ucranianos lo confundieron con un refugiado y le ofrecieron comida para que no pasara frío.

Chiche Gelblung Periodista
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