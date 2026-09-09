Rubén Darío Insua fue presentado en San Lorenzo

El ídolo de San Lorenzo inició su tercer ciclo al frente del equipo y este miércoles habló por primera vez en conferencia de prensa.

Luego de la salida de Néstor Gorosito, San Lorenzo se movió rápido en busca de un nuevo entrenador y abrochó el refuerzo de un ídolo: Rubén Darío Insua fue oficializado e inició su tercer ciclo como director técnico del Ciclón. Este miércoles fue presentado ante los medio y habló en conferencia de prensa, donde dejó en claro los objetivos en el corto plazo.

"Es un día y un momento muy especial. Volver a tener a alguien de la casa, que nació en San Lorenzo como Rubén Darío Insua. Es un momento histórico también, su tercer ciclo. El significado que tiene es muy importante, es parte de la historia y de cada uno de nosotros , por eso lo recibimos como lo recibimos", inició Marcelo Culotta, presidente del club. " A partir de hoy es oficialmente el técnico de San Lorenzo y el capitán de un equipo , no tenemos duda de que sabe perfectamente cómo es y lo que pasa en el club. Vuelve a un San Lorenzo que lo necesita. Es el director técnico ideal para este momento y le deseo el mejor de los éxitos", completó.

Luego de los aplausos y la foto formal, respondió a las preguntas de los periodistas. "La idea es dedicarle todo el tiempo que necesita al equipo para trabajar y buscar ser competitivo. El objetivo es llegar a cada partido de la mejor manera posible, quedan ocho fechas por delante y buscaremos estar en los playoffs. Es el objetivo en el corto plazo", aseguró.

Si bien contó que "la recepción del plantel fue buena", fue cauteloso y aclaró que "van tres entrenamientos, es muy poco". Además, destacó la importancia del reciente triunfo ante Talleres. "Que el equipo haya ganado mejora la confianza, el autoestima. Hizo un buen partido en líneas generales, ganó que es lo más trascendente", indicó.

Además, contó que "deseché algunas ofertas de trabajo del exterior" y reveló cómo se dio su regreso a San Lorenzo. "Me llamaron la semana anterior, estaba afuera del país, nos reunimos el domingo por la tarde y alcanzamos el acuerdo. La idea es buscar, a través del trabajo y el ensayo, ser lo más competitivo posible", concluyó.